ព័ត៌មាន
គម្រោងចំនួន ២៥០ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់គ្រោងនឹង ចាប់ផ្តើមសាងសង់និងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ពោធ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង និងសំណង់ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ ទិវាបុណ្យជាតិ (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះ មិនត្រឹមតែដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យធំៗប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកបង្កើតកម្លាំងចិត្ត ជំរុញទឹកចិត្ត បំផុសគំនិត ស្មារតីលះបង់ បង្កើតកម្លាំងចលករ ដើម្បីបុព្វហេតុកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិទៀតផង។