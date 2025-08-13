Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គម្រោងចំនួន ២៥០ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់គ្រោងនឹង ចាប់ផ្តើមសាងសង់និងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោង និងសំណង់ធំៗជាង ២៥០ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៩ សីហា ដោយមានតភ្ជាប់បណ្តាញពីទីតាំងកណ្តាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍ជាតិ (ឃុំ Dong Anh ទីក្រុងហាណូយ) ជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងទូរទស្សន៍ចំនួន ៨០ នៅតាមទីតាំងមានគម្រោងនិងសំណង់ទូទាំងប្រទេស។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ពោធ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង និងសំណង់ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ ទិវាបុណ្យជាតិ (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះ មិនត្រឹមតែដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យធំៗប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកបង្កើតកម្លាំងចិត្ត ជំរុញទឹកចិត្ត បំផុសគំនិត ស្មារតីលះបង់ បង្កើតកម្លាំងចលករ ដើម្បីបុព្វហេតុកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិទៀតផង។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការត្រៀមរៀបចំធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោង និងសំណង់ធំៗ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិ - រូបថត៖ VGP/Nhat Bac

សូមគូសបញ្ជាក់ថាគម្រោង និងសំណង់ធំៗចំនួន ២៥០ របស់ក្រសួង សាខា មូលដ្ឋាន សាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនទូទៅ មានទុនវិនិយោគសរុបប្រហែល ១.២៦០.០០០ ពាន់លានដុង (ជាង ៥៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ពីថវិការរដ្ឋ និងប្រភពទុនផ្សេងទៀត៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​ការពិតនិមិត្ត​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌ ​រក្សាពាក្យ​ស្បថ​ឯករាជ្យ

អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​ការពិតនិមិត្ត​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌ “​រក្សាពាក្យ​ស្បថ​ឯករាជ្យ”

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នារសៀលថ្ងៃទី ២ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សារមន្ទីរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាមបានបើកការតាំងពិព័រណ៌ “រក្សាពាក្យស្បថឯករាជ្យ”។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top