ព័ត៌មាន
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងផ្លូវដែកសំខាន់ៗ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គណៈប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិនិងស្តង់ដារបច្ចេកទេសប្រកបដោយសមកាលកម្ម; ធានាបាននូវការតភ្ជាប់រវាងខ្សែរថភ្លើងនានា និងដាក់គ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្លូវដែក; ពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការបោះសម្អាតដីធ្លី កៀងគរដើមទុនពីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) និងស្នើយន្តការគោលនយោបាយជាក់លាក់ដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងគំរូវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងសំណង់ ពិនិត្យឡើងវិញនូវស្តង់ដារនិងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិ ហើយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ ដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាសមស្របសម្រាប់ការសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង ដោយធានាបាននូវស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច។
“ការជ្រើសរើសត្រូវតែល្អបំផុត។ ទីមួយ គឺសម្របសម្រួលផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាពចូលរួមទាំងអស់។ ទីពីរ ត្រូវតែជៀសវាងអំពើពុករលួយ និងផលប្រយោជន៍ក្រុម។ ទីបី ត្រូវតែធានាបាននូវភាពជោគជ័យ។ ដំណើរការ វិធីសាស្រ្ត និងការជ្រើសរើសត្រូវតែមានតម្លាភាព សំណើគោលនយោបាយត្រូវមានលក្ខណៈអាចធ្វើទៅបាន ហើយវាយតម្លៃយ៉ាងពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពលើផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយនីមួយៗ”៕