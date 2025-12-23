Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលប្រជុំពិភាក្សាលើ​គម្រោងផ្លូវដែកសំខាន់ៗ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីពិភាក្សា និងផ្តល់មតិកែលម្អលើគម្រោងផ្លូវដែក រួមមាន៖ គម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនលើអ័ក្សខាងជើង-ខាងត្បូង; ខ្សែរថភ្លើងឡាវកាយ-ហាណូយ-ហៃផុង និងបណ្តាខ្សែរថភ្លើងក្រុង។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គណៈប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិនិងស្តង់ដារបច្ចេកទេសប្រកបដោយសមកាលកម្ម; ធានាបាននូវការតភ្ជាប់រវាងខ្សែរថភ្លើងនានា និងដាក់គ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្លូវដែក; ពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការបោះសម្អាតដីធ្លី កៀងគរដើមទុនពីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) និងស្នើយន្តការគោលនយោបាយជាក់លាក់ដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងគំរូវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានថ្លែងមតិ។ រូបថត៖ VNA

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងសំណង់ ពិនិត្យឡើងវិញនូវស្តង់ដារនិងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិ ហើយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ ដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាសមស្របសម្រាប់ការសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង ដោយធានាបាននូវស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច។

“ការជ្រើសរើសត្រូវតែល្អបំផុត។ ទីមួយ គឺសម្របសម្រួលផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាពចូលរួមទាំងអស់។ ទីពីរ ត្រូវតែជៀសវាងអំពើពុករលួយ និងផលប្រយោជន៍ក្រុម។ ទីបី ត្រូវតែធានាបាននូវភាពជោគជ័យ។ ដំណើរការ វិធីសាស្រ្ត និងការជ្រើសរើសត្រូវតែមានតម្លាភាព សំណើគោលនយោបាយត្រូវមានលក្ខណៈអាចធ្វើទៅបាន ហើយវាយតម្លៃយ៉ាងពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពលើផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយនីមួយៗ”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោចំនួន ១០ របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA)

ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោចំនួន ១០ របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA)

ជិតឈានដល់ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ ២០២៦ VNA សូមឧទ្ទេសនាមដល់មិត្តអ្នកអានអំពី ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោចំនួន ១០ របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ដូចខាងក្រោម៖
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top