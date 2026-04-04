ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលចម្រាញ់ប្រេង និងថាមពលជាតិនៅ Dung Quat
យោងតាមរបាយការណ៍ និងមតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នៅក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយ ជាមួយនឹងតម្រូវការសម្រាប់កំណើនខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មថាមពលទ្រង់ទ្រាយធំ មានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់មួយ។ គោលការណ៍សំខាន់ៗរបស់បក្ស និងរដ្ឋនាពេលកន្លងទៅ បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីទិសដៅនៃការបង្កើតប៉ូលកំណើនថ្មី និងមជ្ឈមណ្ឌលថាមពលជាតិ ដែលភ្ជាប់នឹងគុណសម្បត្តិក្នុងតំបន់ និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យធ្វើពិពិធកម្មប្រភពធនធាន ដោយប្រគល់ឱ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យពាក់ព័ន្ធ ឱ្យដឹកនាំដោយផ្ទាល់លើ ការបំពេញឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ឱ្យប្រមូលមតិយោបល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីបំពេញឯកសារ បង្រួបបង្រួមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ ស្នើយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់៕