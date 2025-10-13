ព័ត៌មាន
ខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ ២០៣០ វៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយឧស្សាហកម្មទំនើប
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងមតិដឹកនាំ;អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានវត្តមាបប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង; នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ; ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោកត្រឹន គឹម ទូ។ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាត លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានលើកច្បាស់ថា៖ “មហាសន្និបាតនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ជាពិសេស របស់គណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងដំណើរនៃការកសាងរដ្ឋាភិបាលសុចរិត ស្ថាបនា ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រទេសជាតិនិងដើម្បីប្រជាជន។ គណៈ កម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល គឺជាស្នូលនៃការដឹកនាំនយោបាយសម្រាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេស ទិសដៅ ការប្រតិបត្តិ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាល ធានាបាននូវការរៀបចំស្ថាប័ន អនុវត្តបានទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវគោលការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ រួមចំណែកអនុវត្តឱ្យបានជោគជ័យនូវគោលដៅ និងភារកិច្ចដែលបានកំណត់ លើគ្រប់វិស័យ”។
មហាសន្និបាតលើកទី ១ របស់គណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅ ខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើប និងប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមខ្ពស់ ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលទាំង ៣០ ដែលមាន GDP ច្រើនជាងគេលើពិភពលោក កើនឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)៕