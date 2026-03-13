Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កោះបាចឡុងវី (ហៃផុង) ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោត មុនកាលកំណត់

មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីដីគោក តំបន់ពិសេសបាចឡុងវី (ទីក្រុងហៃផុង) នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភា និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននីតិកាលទី១៦ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦- ២០៣១ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា គឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ការរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ នៅក្នុងតំបន់ពិសេសត្រូវបានត្រៀមរួចជាស្រេច។

កោះបាច់ ឡុងវី ភ្លឺចែងចាំងមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ (រូបថត៖  VNA ចុះផ្សាយ)

នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់ពិសេស បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានចងក្រង និងបិទផ្សាយនៅតំបន់បោះឆ្នោត ក៏ដូចជានៅទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃតំបន់ពិសេស ដោយធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ លោក ដាវ មិញ ដុង អនុលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្ស និងជាប្រធានគណៈ កម្មាធិការប្រជាជននៃតំបន់ពិសេស បាក់ឡុងវី បានបញ្ជាក់ថា៖ “យើងមានផែនការរៀបចំក្រុមការងារមួយ ដើម្បីដឹកប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមទៅកាន់កប៉ាល់និងទូក សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្វើការនៅសមុទ្រ និងអ្នកនេសាទដែលកំពុងនេសាទនៅដែននេសាទ  ដើម្បីធានាថា យុទ្ធជន និងអ្នកនេសាទទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅសមុទ្រអាចបោះ ឆ្នោតនៅថ្ងៃត្រឹមត្រូវ ដូចដែលបានកំណត់។ អាចនិយាយបានថា នៅពេលនេះ តំបន់ពិសេស បាក់ឡុងវី បានធ្វើការងារដ៏ល្អក្នុងការរៀបចំ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី ១៤ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅក្នុងតំបន់ពិសេស បាក់ឡុងវី”។

រួមជាមួយនឹងការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មនៃតំបន់ពិសេស បាក់ឡុងវី ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតទីក្រុងហៃផុង មានវត្តមាននៅទីនេះ ដោយជំរុញ និងដឹកនាំការបោះឆ្នោតភ្លាមៗ ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី

នេះជាសកម្មភាពស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជា នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំលើកទី៧០ នៃគណៈកម្មការស្តីពីឋានៈស្ត្រី (CSW) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
