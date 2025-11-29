ព័ត៌មាន
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបចូលមកវៀតណាមមានទំនោរកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជិត ២.៥០០ ដែលបានវិនិយោគពីអឺរ៉ុបចូលមកវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសចំនួន ៤ នៅអឺរ៉ុប រួមមាន៖ ហូឡង់ បារាំង លុចសំបួរ អាល្លឺម៉ង់ បានចូលរួមចំណែកប្រហែលជាង ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាមបានវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មចំនួន ១៨/២១ យោងទៅតាមប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទាក់ទងនឹងការចែកចាយភូមិសាស្ត្រ វិនិយោគិនសហភាពអឺរ៉ុបមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្ត និងទីក្រុងភាគច្រើននៃប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែនៅតែផ្តោតសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗ និងតំបន់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា៖ ទីក្រុងហូជីមិញ ដុងណៃ ហាណូយ បាក់និញ ក្វាងនិញ...។
លោក ង្វៀន ហៃមិញ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសវៀតណាម (EuroCham) បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលបានលេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់វិនិយោគិនអឺរ៉ុប។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាមកំពុងមានទំនោរផ្តោតលើវិស័យថ្មីៗដូចជាថាមពលស្អាត បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ឬមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម ដើម្បីប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់៕