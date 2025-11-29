Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបចូលមកវៀតណាមមានទំនោរកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

យោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិ បច្ចុប្បន្ននេះ ការវិនិយោគពីអឺរ៉ុបចូលមកវៀតណាមឈានដល់ជាង ៣០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវាយតម្លៃថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ពីអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាមមានទំនោរកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ដូច្នេះ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ វៀតណាមបានទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន ២,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីអឺរ៉ុប ហើយនៅឆ្នាំ ២០២៤ បានឈានដល់ ៣,២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជិត ២.៥០០ ដែលបានវិនិយោគពីអឺរ៉ុបចូលមកវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសចំនួន ៤ នៅអឺរ៉ុប រួមមាន៖ ហូឡង់ បារាំង លុចសំបួរ អាល្លឺម៉ង់ បានចូលរួមចំណែកប្រហែលជាង ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាមបានវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មចំនួន ១៨/២១ យោងទៅតាមប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទាក់ទងនឹងការចែកចាយភូមិសាស្ត្រ វិនិយោគិនសហភាពអឺរ៉ុបមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្ត និងទីក្រុងភាគច្រើននៃប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែនៅតែផ្តោតសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗ និងតំបន់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា៖ ទីក្រុងហូជីមិញ ដុងណៃ ហាណូយ បាក់និញ ក្វាងនិញ...។

លោក ង្វៀន ហៃមិញ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសវៀតណាម (EuroCham) បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលបានលេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់វិនិយោគិនអឺរ៉ុប។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីអឺរ៉ុបមកកាន់វៀតណាមកំពុងមានទំនោរផ្តោតលើវិស័យថ្មីៗដូចជាថាមពលស្អាត បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ឬមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម ដើម្បីប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ឆ្នាំ២០២៥ នៅប្រទេសថៃ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top