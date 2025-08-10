ព័ត៌មាន
ការលើកលែងទោសគឺជាគោលនយោបាយសន្តោសប្រណីទោស និងមនុស្សធម៌របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា លក្ខណៈមនុស្សធម៌ មនុស្សសាស្ត្រនៃការងារលើកលែងទោសមិនត្រឹមតែបង្ហាញតាមរយៈអ្នកទោសដែលបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកាលបរិច្ឆែតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការអនុវត្ត និងការរៀបចំទាំងមូលសម្រាប់ការងារលើកលែងទោស ក្នុងនោះតួនាទីរបស់ពន្ធនាគាររួមទាំងពន្ធនាគារ Thanh Xuan មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យពន្ធនាគារ Thanh Xuan បន្តខិតខំប្រឹងប្រែង សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធប្រកបដោយសមកាលកម្ម ជាមួយស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះលើកលែងទោស ក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីអនុវត្តការងារលើកលែងទោសនាពេលខាងមុខ៕