ព័ត៌មាន

ការលើកលែងទោសគឺជាគោលនយោបាយសន្តោសប្រណីទោស និងមនុស្សធម៌របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ៨ សីហា អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Dang Hoang Giang សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៥ (ដំណាក់កាលទី ២) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរផ្នែកទៅពិនិត្យការងារលើកលែងទោសនៅពន្ធនាគារ Thanh Xuan នៃទីក្រុងហាណូយ។
ការលើកលែងទោសគឺជាគោលនយោបាយសន្តោសប្រណីទោស និងមនុស្សធម៌របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម

លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា លក្ខណៈមនុស្សធម៌ មនុស្សសាស្ត្រនៃការងារលើកលែងទោសមិនត្រឹមតែបង្ហាញតាមរយៈអ្នកទោសដែលបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកាលបរិច្ឆែតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការអនុវត្ត និងការរៀបចំទាំងមូលសម្រាប់ការងារលើកលែងទោស ក្នុងនោះតួនាទីរបស់ពន្ធនាគាររួមទាំងពន្ធនាគារ Thanh Xuan មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យពន្ធនាគារ Thanh Xuan បន្តខិតខំប្រឹងប្រែង សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធប្រកបដោយសមកាលកម្ម ជាមួយស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះលើកលែងទោស ក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីអនុវត្តការងារលើកលែងទោសនាពេលខាងមុខ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអង់ហ្គោឡាប្រកបដោយជោគជ័យ

នារសៀលថ្ងៃទី ៨ សីហា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿងនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Luanda បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអង់ហ្គោឡា តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីលោក João Manuel Gonçalves Lourenço និងភរិយា។
