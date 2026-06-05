ព័ត៌មាន
កសាងប្រទេសវៀតណាមបៃតង ស្អាត និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នុងសង្កាត់ដូសឺន ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថាន រួមជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំនៅវៀតណាម បានសហការរៀបចំពិធីមិទ្ទីងឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ “សកលលោកទាំងមូលរួមដៃធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអាកាសធាតុ” និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកប្រើតែម្តង - ផ្សព្វផ្សាយរបៀបរស់នៅបៃតង - ទេសចរណ៍បៃតង”។ ក្នុងឱកាសនេះ ទីក្រុងបានអំពាវនាវដល់មន្ទីរ មូលដ្ឋាន អាជីវកម្ម និងប្រជាជនឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដូចជាការដាំដើមឈើ សម្អាតបរិស្ថាន ប្រមូលសំរាមប្លាស្ទិក ការពារបរិស្ថានសមុទ្រ ស្តារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
នៅខេត្តង៉េអាន ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តង៉េអាន បានរៀបចំ “វេទិកាជាតិស្តីពីបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុ - ពីគោលនយោបាយទៅសកម្មភាព”។ ទាក់ទងនឹងការតំរង់ទិសនៃខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថានឆ្នាំ ២០២០ លោក តា ឌីញ ធី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបរិស្ថាននៃរដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ការធ្វើស្ថាប័នលើទស្សនៈ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាទូទៅ ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថាន នេះគឺជាវិស័យមួយដែលទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈ និងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់មូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប។ ថ្មីៗនេះ មានទស្សនៈ និងគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនបានលេចចេញឡើង ដូច្នេះការវាយតម្លៃ និងការពិនិត្យឡើងវិញអំពីរបៀបធ្វើឱ្យទស្សនៈទាំងនេះមានលក្ខណៈស្ថាប័ន និងទូលំទូលាយ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់”។
នៅទីក្រុងហូជីមិញ ឃុំនិងសង្កាត់នានាបានរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថាន និងឆ្លើយតបនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៦ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងចលនា "ប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថាន"។ នៅខេត្តកាម៉ៅ ពិធីមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំង "ដាំដើមឈើ - ចាត់តាំងការគ្រប់គ្រង - ថែទាំ - ត្រួតពិនិត្យ - វាយតម្លៃលទ្ធផល"។ ដូច្នេះ ផ្លូវនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តនឹងមានអង្គភាពទទួលខុសត្រូវ តំបន់លំនៅដ្ឋាននីមួយៗនឹងមានក្រុមគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដោយខ្លួនឯង អង្គការមហាជននីមួយៗនឹងមានភារកិច្ចជាក់លាក់ ហើយកម្មាភិបាល សមាជិកបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែជាគំរូ និងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផងដែរ៕