ព័ត៌មាន
កសាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញជាទីមកដល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពិភពលោក
ក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានលើកឡើងអំពីទិសដៅនិងភារកិច្ចសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៥ -
២០៣០ របស់ទីក្រុងទាំងពីរ។ សម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្សសង្ឃឹមថា រួមជាមួយ
នឹងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនិរន្តរភាព
ទីក្រុងនឹងផ្តោតលើការលើកកំពស់តម្លៃវប្បធម៌ពិសេសនៃរដ្ឋធានីដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំ។
ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយ និងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល កសាងរូបភាពនៃរដ្ឋធានីបៃតង
- គួរជាទីរស់នៅ - មានភាពទាក់ទាញទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ។
សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ
ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគំរូកំណើនថ្មីដោយផ្អែកលើ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ ២០៤៥
គឺដើម្បីក្លាយជាតំបន់ទីក្រុងដែលស្មើជាមួយនឹងទីក្រុងធំៗ នៅលើពិភពលោក; ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសចរណ៍នៃអាស៊ី; ជាគោលដៅពិភពលោកដ៏ទាក់ទាញ ដែលសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌
និងសង្គមអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព សមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ
ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងទីក្រុងកំពូលទាំង ១០០ លើពិភពលោក ក្លាយជាទីក្រុងសង្គមនិយមឆ្នើមរបស់វៀតណាម។
លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការកសាងរដ្ឋធានីហាណូយ
និងទីក្រុងហូជីមិញឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ វិន័យ និងសុវត្ថិភាព
ដើម្បីក្លាយជាទីមកដល់សុវត្ថិភាព នៃពិភពលោក៕