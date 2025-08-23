Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កសាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញជាទីមកដល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពិភពលោក

នាថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (នៃទីក្រុងហាណូយ) អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងជំនួបធ្វើការរបស់ការិយាល័យនយោបាយជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ និងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងឯកសារ និងផែនការត្រៀមកម្មាភិបាលសម្រាប់គណៈកម្មាធិការបក្ស ដើម្បីដាក់ជូនមហាសន្និបាតបក្សនៃតំបន់ទាំងពីរអាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣០។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងក្នុងជំនួបធ្វើការ (រូបថត៖ Thong Nhat/TTXVN)

ក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានលើកឡើងអំពីទិសដៅនិងភារកិច្ចសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៥ - ២០៣០ របស់ទីក្រុងទាំងពីរ។ សម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្សសង្ឃឹមថា រួមជាមួយ នឹងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនិរន្តរភាព ទីក្រុងនឹងផ្តោតលើការលើកកំពស់តម្លៃវប្បធម៌ពិសេសនៃរដ្ឋធានីដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំ។ ទីក្រុងហាណូយត្រូវតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយ និងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល កសាងរូបភាពនៃរដ្ឋធានីបៃតង - គួរជាទីរស់នៅ - មានភាពទាក់ទាញទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ។

សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគំរូកំណើនថ្មីដោយផ្អែកលើ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ ២០៤៥ គឺដើម្បីក្លាយជាតំបន់ទីក្រុងដែលស្មើជាមួយនឹងទីក្រុងធំៗ នៅលើពិភពលោក; ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសចរណ៍នៃអាស៊ី; ជាគោលដៅពិភពលោកដ៏ទាក់ទាញ ដែលសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព សមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងទីក្រុងកំពូលទាំង ១០០ លើពិភពលោក  ក្លាយជាទីក្រុងសង្គមនិយមឆ្នើមរបស់វៀតណាម។

លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការកសាងរដ្ឋធានីហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ វិន័យ និងសុវត្ថិភាព ដើម្បីក្លាយជាទីមកដល់សុវត្ថិភាព នៃពិភពលោក៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការឃោសនានិងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិ បាលបានរៀបចំសន្និសីទអ្នករាយការណ៍ព័ត៌ មាន សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥។
