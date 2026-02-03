ព័ត៌មាន
កម្មវិធី "បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជនឆ្នាំ២០២៦" នៅខេត្ត Tuyen Quang
"បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជន" គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលទូរទស្សន៍មនុស្សធម៌ ក្នុងគោលបំណងនាំមកនូវបុណ្យតេតដ៏កក់ក្តៅដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ គ្រួសារក្រីក្រ និងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២៥។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី គណៈកម្មការរៀបចំបានប្រគល់អំណោយបុណ្យតេតចំនួន ៥០០ កញ្ចប់ដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ និងគ្រួសារក្រីក្រនៅឃុំ Chiem Hoa។ កម្មវិធី បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជន ក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនទៀត ដូចជា៖ ការពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្ស ៥០០ នាក់; ពិព័រណ៍បុណ្យតេតក្នុងតម្លៃ ០ ដុងសម្រាប់មនុស្ស ៥០០ នាក់; ការប្រគល់អំណោយដល់សិស្សសាលាមត្តេយ្យ; ការបង្កើតឡើងវិញនូវបរិយាកាសវប្បធម៌បុណ្យតេតជាមួយនឹងល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយ; ការប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់ និងការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ជួសជុលផ្ទះ; រាត្រីជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌សិល្បៈ ការដុតភ្នក់ភ្លើងបោះជំរុំ ជាដើម៕