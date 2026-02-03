Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កម្មវិធី "បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជនឆ្នាំ២០២៦" នៅខេត្ត Tuyen Quang

នាថ្ងៃទី៣០ និងថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា មជ្ឈមណ្ឌលទូរទស្សន៍មនុស្សធម៌ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Tuyen Quang បានរៀបចំកម្មវិធី "បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជនឆ្នាំ២០២៦" នៅឃុំ Chiem Hoa ខេត្ត Tuyen Quang។
បង្កើតបរិយាកាសនៃបុណ្យតេតឡើងវិញ ជាមួយនឹងការប្រកួតវេចនំ និងចម្អិននំប្រពៃណី។

"បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជន" គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលទូរទស្សន៍មនុស្សធម៌ ក្នុងគោលបំណងនាំមកនូវបុណ្យតេតដ៏កក់ក្តៅដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ គ្រួសារក្រីក្រ និងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២៥។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី គណៈកម្មការរៀបចំបានប្រគល់អំណោយបុណ្យតេតចំនួន ៥០០ កញ្ចប់ដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ និងគ្រួសារក្រីក្រនៅឃុំ Chiem Hoa។ កម្មវិធី បុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជន ក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនទៀត ដូចជា៖ ការពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្ស ៥០០ នាក់; ពិព័រណ៍បុណ្យតេតក្នុងតម្លៃ ០ ដុងសម្រាប់មនុស្ស ៥០០ នាក់; ការប្រគល់អំណោយដល់សិស្សសាលាមត្តេយ្យ; ការបង្កើតឡើងវិញនូវបរិយាកាសវប្បធម៌បុណ្យតេតជាមួយនឹងល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយ; ការប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់ និងការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ជួសជុលផ្ទះ; រាត្រីជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌សិល្បៈ ការដុតភ្នក់ភ្លើងបោះជំរុំ ជាដើម៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី ៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាម )៣ កុម្ភៈ ១៩៣០-៣ កុម្ភៈ ២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ គណៈប្រតិភូបនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និងអញ្ជើញចូលប្រាង្គ តំកលសព គោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ។
