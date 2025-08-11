Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិល្បៈ “ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿង” បង្ហាញពីមោទនភាពជាតិ

នាយប់ថ្ងៃទី ៩ សីហា កម្មវិធីសិល្បៈ “ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿង” ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈថ្នាក់ជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅនៅគ្រប់តំបន់ទាំងបីនៃទូទាំងប្រទេស។ កម្មវិធីនេះដោយគណៈ កម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម អគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម សម្របសម្រួលអនុវត្តន៍ជាមួយមូលដ្ឋាន។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម, នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ, ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនៅសាលប្រជុំនៃទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុង Hue និងទីក្រុងហូជីមិញ។

កម្មវិធីសិល្បៈនៅទីក្រុងហាណូយ (រូបថត៖ qdnd.vn)

កម្មវិធីនយោបាយនិងសិល្បៈ “ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿង” បង្កើតឡើងវិញនូវបរិយាកាសប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិសិដ្ឋ និងវីរភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ បដិវត្តខែសីហា ទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ បរិយាកាសដ៏ពុះកញ្ជ្រោលនៃទីក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ និងយប់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំង; សង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិក; បរិបទហាណូយឆ្នាំ ១៩៧២; ថ្ងៃរំដោះភាគខាងត្បូង... និងរឿងយុទ្ធជនដែលត្រៀមលះបង់ខ្លួន ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រ រឿងប្រពន្ធនិងម្តាយ រង់ចាំប្តី-កូន ដែលមិនវិលត្រឡប់ពីសមរភូមិជួរមុខជាដើម។

សារដែលខ្ជាប់ខ្ជួននៃកម្មវិធី "ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿង" គឺជាតិមួយ ជំនឿមួយ ឆន្ទៈមួយ សេចក្តីប្រាថ្នាមួយ។ កម្មវិធីនេះបានបំផុសមោទនភាពជាតិ ឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ ជំរុញជំនឿ ទំនួលខុសត្រូវនិងសេចក្តីប្រាថ្នា ដើម្បីរួមចំណែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហា យន្តហោះដឹកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយា ង៉ូ ភឿង លី រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយោធា Seongnam ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Lee Jae Myung និងលោកជំទាវភរិយា។
