ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា
នេះជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌-នយោបាយ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥)។ កម្មវិធីគឺជាបទភ្លេងស៊ីមហ្វូនីនៃសេចក្ដីស្នេហាជាតិ ជាមួយនឹង សារថា "មាតុភូមិមិននៅឆ្ងាយទេ - មាតុភូមិស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ"។
“ខ្ញុំគិតថា អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ សុទ្ធតែមោទនភាពដែលខ្លួនជាកុលបុត្រម្នាក់របស់ប្រទេសវៀតណាម។ ហើយបទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញពីមោទនភាពនោះដែរ។ ខ្ញុំគិតថា ទោះបីជាធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក ប្រហែលជាគ្មានប្រទេសណា ដែលយើងបានឃើញរូបភាពនៃរថយន្តធំបាំងខ្យល់ការពាររថយន្តតូចនៅក្នុងខ្យល់ព្យុះនោះទេ។ ហើយគ្មានប្រទេសណាដែរ ពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ ជំនួសឲ្យការរត់ចេញ យើងបែរជាឃើញប្រជាជនរត់មកជួយគ្នា ហើយនោះគឺជាប្រទេសវៀតណាម។ ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញពីមោទនភាពនោះ”។
សម្របខ្លួនទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយអ៊ូអរនៃកម្មវិធី V Fest ទស្សនិកជនមួយ ចំនួនបាននិយាយថា៖ “នេះជាលើកទីមួយដែលខ្ញុំមកទីនេះ ហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះពិតជាអស្ចារ្យ រំភើប និងរីករាយណាស់”។
“ខ្ញុំគិតថា កម្មវិធីពិតជាទាក់ទាញណាស់ រូបភាព និងពន្លឺអស្ចារ្យម៉ែនទែន បង្កើត បរិយាកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ហើយបំផុសស្មារតីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។ ខ្ញុំស្រឡាញ់វៀតណាម”។
ក្នុងឱកាសនេះ សិល្បករ និងទស្សនិកជនបានចូលរួមរ៉ៃអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់ គម្រោង
សហគមន៍ "បណ្ណាល័យនៃសេចក្តីរីករាយ" ដោយមានគោលដៅសាងសង់ បណ្ណាល័យចំនួន ១០០ កន្លែងសម្រាប់សិស្សក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេស៕
