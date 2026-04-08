បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅមូលដ្ឋាន

នៅទីតាំងនីមួយៗដែលបានអញ្ជើញទស្សនា លោក ត្រឹន វ៉ាន់ឡូវ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តបានប្រគេនពរនិងជូនពរអ្នកមុខអ្នកការ ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ និងមាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ បានសុខសប្បាយ សុភមង្គលក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ ទន្ទឹមនោះ លោកក៏បានកត់សម្គាល់ និងលើកសរសើរការរួមចំណែកយ៉ាងវិជ្ជមានរបស់មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ និងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅក្នុងខេត្ត។
លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត វិញឡុង បានកត់សម្គាល់តួនាទីរបស់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ អ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយ ចលនាប្រជាជនឱ្យអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ។ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងសមាជិករដ្ឋសភា និងតំណាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះសង្ឃ និងអ្នកមានកិត្យានុភាពបានចលនាមាមីងពុទ្ធបរិស័ទឱ្យទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្ម រួមចំណែកឲ្យខេត្ត វិញឡុង សម្រេចបានអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមូលដ្ឋាននាំមុខគេទូទាំងប្រទេស។
ខេត្ត វិញឡុង មានប្រជាជនជិត ៣,៤ លាននាក់ ក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ មានអត្រាប្រហែល ៨,៤% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់ខេត្ត។ ការទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនពរនិងប្រគេនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរខេត្តចំពោះជីវភាពសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ជាការចូលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីជនជាតិ ថែរក្សា និងលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ៕