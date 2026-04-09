ខេត្ត វិញឡុង ចាត់តាំងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង បញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង កិច្ចការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង សម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្តែងជាច្រើន ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែររស់នៅ កម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនៅតែបន្តជំរុញឱ្យកាន់តែខ្លាំង។ វិស័យវប្បធម៌ អប់រំ និងសុខាភិបាលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ គោលនយោបាយជនជាតិ និងសាសនាត្រូវបានដំណើរការយ៉ាងពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា រួមចំណែកថែរក្សា និងលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណី លើកកម្ពស់ជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ។
ទន្ទឹមនោះ កិច្ចការបណ្តុះបណ្តាល បំប៉នកម្មាភិបាលខ្មែរត្រូវបានខេត្តផ្តោតជាសំខាន់ជានិច្ច រួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្ស និងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកត់សម្គាល់ កោតសរសើរនូវរាល់ការរួមវិភាគទានរបស់ព្រះសង្ឃ មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនចំពោះការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេលកន្លង។
លោក ត្រឹន ទ្រីក្វាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សង្ឃឹមថា មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនឹងបន្តរក្សាប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិ ប្រឹងប្រែងក្នុងការងារផលិតកម្ម កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយស្ថិរភាព និងកសាងជនបទថ្មី។ មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនឹងពង្រីកឱ្យទូលំទូលាយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិរបស់ខ្លួន អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងខេត្ត។
ជំនួសមុខសមណសក្តិ និងមាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់ សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្ត វិញឡុង និងជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត វិញឡុង និមន្តថ្លែងក្តីរីករាយ នឹកគុណស្រ័យរបស់បក្ស និងរដ្ឋដែលមានគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយជនជាតិ សាសនាជាច្រើនដែលធានាសិទ្ធសេរីភាពជំនឿសាសនាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងជនជាតិខ្មែរនិយាយដោយឡែក។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ បញ្ជាក់ថា នឹងបន្តចលនាព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរឱ្យប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ណែនាំ មាគ៌ារបស់បក្ស និងគោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋស្តីអំពីកិច្ចការជនជាតិនិងសាសនា រួមដៃគ្នាចូលរួមកម្លាំងកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿង និងអរិយធម៌។
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរ ឆ្នាំ២០២៦នេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា។ នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរស អាទិទេពទាំងឡាយ ព្រមទាំងបួងសួងសុំឱ្យឆ្នាំថ្មីមានភ្លៀងខ្យល់អំណោយផល និងប្រមូលផលទ្វេដង។
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦ ខេត្ត វិញឡុង បានដាក់ដំណើរការសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើនសម្រាប់ការថាំទាំការរស់នៅខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ។ ដោយបានចំណាយថវិកាជាង ២,៥ ពាន់លានដុងសម្រាប់ផ្តល់ជាអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលមានស្ថានភាពលំបាកចំនួន ៥.០០០ ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ ក្រៅពីសកម្មភាពអបអរសាទរ ជូននិងប្រគេនទេយ្យទានបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ខេត្តនៅមានចាត់តាំងសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡាដ៏សម្បូរបែប ស្របតាមអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរ បង្កើតបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងសហគមន៍។
ផ្នែកសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តបានដំណើរការរាល់វិធានការធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថែទាំសុខភាពប្រជាជន ផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនី ទឹកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ ការងារឃោសនាក៏ត្រូវបានបង្កើនផងដែរ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរស់នៅ និងការប្រែប្រួលយ៉ាងវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរ រួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យរីកសាយភាយស្មារតីសាមគ្គី និងជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះគោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋ៕