ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​វៀតណាម

ខេត្ត វិញឡុង ចាត់តាំងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦

នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង បានចាត់តាំងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០ គ.ស ២០២៦។ ក្នុងពិធីជួបជុំ លោក ត្រឹន ទ្រីក្វាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង អានសារជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​របស់គណៈ កម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន និងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្ស​មាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត វិញឡុង ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ព្រះសង្ឃ មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ​ខ្មែរ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនជាជនជាតិ ខ្មែរ។
ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់ សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ប្រធាន​គណៈសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខេត្ត វិញឡុង និងជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិ​ខេត្ត វិញឡុង និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកាក្នុងអង្គប្រជុំ។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង បញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង កិច្ចការកាត់បន្ថយភាព​ក្រីក្រនៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង សម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្តែងជាច្រើន ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមាមីង​បងប្អូនជនជាតិខ្មែររស់នៅ កម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនៅតែបន្តជំរុញឱ្យកាន់តែខ្លាំង។ វិស័យវប្បធម៌ អប់រំ និង​សុខាភិបាលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ គោលនយោបាយជនជាតិ និងសាសនាត្រូវបានដំណើរការយ៉ាង​​ពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា រួមចំណែកថែរក្សា និងលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណី លើកកម្ពស់​ជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ។

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះសង្ឃខ្មែរក្នុងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០ គ.ស ២០២៦។
លោកស្រី ហូ ធីហ្វាងអៀន អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត វិញឡុង ប្រគេនទេយ្យទាន ប្រគេនពរឆ្នាំថ្មីព្រះឧបជ្ឈាយ៍ក្នុងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០ គ.ស ២០២៦។

ទន្ទឹមនោះ កិច្ចការបណ្តុះបណ្តាល បំប៉នកម្មាភិបាលខ្មែរត្រូវបានខេត្តផ្តោតជាសំខាន់ជានិច្ច រួមចំណែកលើក​កម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្ស និងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គី​ប្រជាជាតិ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត​កត់សម្គាល់ កោតសរសើរនូវរាល់ការរួមវិភាគទានរបស់ព្រះសង្ឃ មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនចំពោះការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេលកន្លង។

លោក ត្រឹន ទ្រីក្វាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សង្ឃឹមថា មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនឹងបន្តរក្សា​ប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិ ប្រឹងប្រែងក្នុងការងារផលិតកម្ម កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកប​ដោយ​ស្ថិរភាព និងកសាងជនបទថ្មី។ មាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនឹងពង្រីកឱ្យទូលំទូលាយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌​ជនជាតិ​របស់ខ្លួន អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ ព្រមទាំងរួមចំណែក​ដល់ការ​រក្សា​ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងខេត្ត។

លោក ត្រឹន ទ្រីក្វាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង អានសារជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ឆ្នាំ២០២៦។

ជំនួសមុខសមណសក្តិ និងមាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់ សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាល​នៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្ត វិញឡុង និងជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត វិញឡុង និមន្តថ្លែងក្តីរីករាយ នឹកគុណស្រ័យរបស់បក្ស និងរដ្ឋដែលមានគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ​ជនជាតិ សាសនាជាច្រើនដែលធានាសិទ្ធសេរីភាពជំនឿសាសនាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងជនជាតិខ្មែរ​និយាយដោយឡែក។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ បញ្ជាក់ថា នឹងបន្តចលនាព្រះសង្ឃ និង​ពុទ្ធបរិស័ទ​ខ្មែរ​ឱ្យប្រកាន់ខ្ជាប់​យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ណែនាំ មាគ៌ារបស់បក្ស និងគោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋស្តីអំពី​កិច្ចការជនជាតិនិងសាសនា រួមដៃគ្នាចូលរួមកម្លាំងកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿង និងអរិយធម៌។

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ អ្នក​មាន​កិត្យានុភាព កម្មាភិបាលខ្មែរក្នុងពិធីជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០ គ.ស ២០២៦។

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរ ឆ្នាំ២០២៦នេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា។ នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរស អាទិទេព​ទាំង​ឡាយ ព្រមទាំងបួងសួងសុំឱ្យឆ្នាំថ្មីមានភ្លៀងខ្យល់អំណោយផល និងប្រមូលផលទ្វេដង។

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦ ខេត្ត វិញឡុង បាន​ដាក់​ដំណើរការសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើនសម្រាប់ការថាំទាំការរស់នៅខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់បងប្អូន​ជនជាតិ​ខ្មែរ។ ដោយបានចំណាយថវិកាជាង ២,៥ ពាន់លាន​ដុងសម្រាប់ផ្តល់ជាអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរ​ដែលមាន​ស្ថានភាពលំបាកចំនួន ៥.០០០ ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ ក្រៅពីសកម្មភាព​អបអរសាទរ ជូននិងប្រគេនទេយ្យទានបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ខេត្តនៅមានចាត់តាំងសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡាដ៏​សម្បូរបែប ស្របតាមអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរ បង្កើតបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុង​សហគមន៍។

ផ្នែកសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តបានដំណើរការរាល់វិធានការធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថែទាំសុខភាពប្រជាជន ផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនី ទឹកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូល​ឆ្នាំថ្មី។ ការងារឃោសនាក៏ត្រូវបានបង្កើនផងដែរ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរស់នៅ និងការប្រែប្រួលយ៉ាងវិជ្ជមាននៅ​ក្នុង​សហគមន៍ខ្មែរ រួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យរីកសាយភាយស្មារតីសាមគ្គី និងជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន​ចំពោះ​គោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋ៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅមូលដ្ឋាន

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅមូលដ្ឋាន

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ឆ្នាំ២០២៦ នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ​គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត វិញឡុង ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ត្រឹន វ៉ាន់ឡូវ លេខាគណៈ កម្មាធិការបក្សខេត្តធ្វើជា​ប្រធានបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនពរនិងប្រគេនពរឆ្នាំថ្មីនូវគ្រឹះស្ថានសាសនាទាំងឡាយ និងមាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ​ នៅមូលដ្ឋាន ។
