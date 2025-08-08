ニュース
1945年8月革命の政治的・精神的な力の価値を継承・発揮
シンポジウムでは、1945年8月革命における政治的・精神的な力を構成する要素や、その成果と教訓について議論が交わされ、とりわけ、これらの教訓を新時代における祖国の建設と防衛事業にどう活かすかが強調されました。
国防戦略・歴史研究院のグエン・ヴァン・サウ少将（准教授・博士）は、次のように述べました。
（テープ）
「8月革命は偉大な革命であり、政治的・精神的な力の象徴です。この約80年間、その力は理論と実践の両面で継承・発揮されてきました。特に軍隊の建設や社会主義国ベトナムの防衛事業において、過去から現在、そして未来にわたり、受け継がれています。8月革命の政治的・精神的な力に関する歴史的教訓を深く理解することで、我々は常に信念を強化し、革命的で正規性と精鋭性を備えた人民軍を今後も構築していくことができます」
発表された報告では、8月革命の成功が引き続き広がり、民族全体、特に若い世代の意志と向上心を呼び起こし、国の建設と防衛事業における強固な基盤を築き、世界の強国と肩を並べるという包括的かつ力強い発展目標の実現に寄与していると評価されました。
(VOVWORLD)