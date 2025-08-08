1945年8月革命の政治的・精神的な力の価値を継承・発揮

1945年8月革命の勝利は、プロレタリア革命の道を歩んだ民族解放運動の頂点であり、ホーチミン主席をはじめとするベトナム共産党の英知と指導力の勝利でした。これは、ベトナム人民軍総政治局宣伝教育局のグエン・ヴァン・ドゥック中将が、7日、ハノイで開かれたシンポジウムで強調したものです。このシンポジウムは、政治士官学校が主催し、宣伝教育局および人民軍機関紙「クアンドイニャンザン」と連携して行われました。

シンポジウムでは、1945年8月革命における政治的・精神的な力を構成する要素や、その成果と教訓について議論が交わされ、とりわけ、これらの教訓を新時代における祖国の建設と防衛事業にどう活かすかが強調されました。

国防戦略・歴史研究院のグエン・ヴァン・サウ少将（准教授・博士）は、次のように述べました。

「8月革命は偉大な革命であり、政治的・精神的な力の象徴です。この約80年間、その力は理論と実践の両面で継承・発揮されてきました。特に軍隊の建設や社会主義国ベトナムの防衛事業において、過去から現在、そして未来にわたり、受け継がれています。8月革命の政治的・精神的な力に関する歴史的教訓を深く理解することで、我々は常に信念を強化し、革命的で正規性と精鋭性を備えた人民軍を今後も構築していくことができます」