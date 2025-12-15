女性のデジタル意識向上へ、全国キャンペーンを開始

キャンペーンのテーマは「3つの安をつなぐ・デジタル空間を主体的に生きる」。今年10月、ベトナムが国連サイバー犯罪条約、いわゆる「ハノイ条約」の署名式を成功裏に開催したことを受け、女性の地位向上とジェンダー平等をさらに後押しする取り組みとして位置づけられています。



今回のキャンペーンでは女性や少女がデジタル空間を主体的に活用できるよう、3つの柱が示されました。

1つ目は「安全（An toàn）」。女性一人ひとり、少女一人ひとりが、知識と責任を備えたネット利用者となり、自らを守るだけでなく、健全で安全なオンライン環境づくりに貢献することを目指します。

2つ目は「安心（An tâm）」。インターネット空間を、女性や少女にとって友好的で人間味のある場にしていくという考え方です。

そして3つ目が「生計（An sinh）」。デジタル空間を、起業やビジネス、持続可能な生計づくりのチャンスとすることで、社会的なセーフティーネットの強化につなげることが狙いです。

このキャンペーンを通じて、ネット空間を主体的に活用する女性の行動を後押しするとともに、安全で平等、そして誰一人取り残さないデジタル環境の構築に向け、関係機関の連携強化を呼びかけていくとしています。

