国家主席 アンゴラの国賓訪問を開始

この訪問はアンゴラのジョアン・マヌエル・ゴンサルヴェス・ロウレンソ大統領夫妻の招きにより、行われたものです。

訪問期間中、ルオン・クオン国家主席は、アンゴラのジョアン・マヌエル・ゴンサルヴェス・ロウレンソ大統領と会談するほか、カロリーナ・セルケイラ国会議長やアンゴラ解放人民運動(MPLA)の指導者と会見し、アンゴラ在住ベトナム人コミュニティとも懇親を行い、両国の外交関係樹立50周年記念式典に出席する予定です。また、ルオン・クオン国家主席は、アンゴラ国会で重要な演説を行い、世界の政治やグローバル経済、人類の文明により大きく貢献したいというベトナムの政策メッセージを発信する予定です。

同日、アンゴラの報道機関はルオン・クオン国家主席夫妻によるアンゴラへの国賓訪問について一斉に報道し、ベトナムとアンゴラの関係における重要な節目を振り返りました。アンゴラ通信社（ANGOP）によりますと、両国が多くの重要な協力文書に署名し、その中には、2002年の両国の外務省間の協力に関する議定書や2002年の農業分野協力に関する議定書、2008年の外交旅券および公用旅券の相互免除に関する協定、2008年のベトナム石油ガスグループとアンゴラのソナンゴル社との間の協力に関する議定書が含まれています。

