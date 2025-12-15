バンドン・オレンジフェスティバル2025、多彩な催しで賑わう

フェスティバルでは、栽培効率の高い農家を訪ねてオレンジ農園を見学・体験するプログラムのほか、スポーツ交流や綱引き、棒押しなどの民間遊戯が行われています。また、「郷土市場」をテーマにしたブースでは、バンドン産オレンジをはじめ、OCOP製品や地元の農産物が展示・販売されています。

見どころとなっているのが、オレンジをテーマにした各種コンテストです。郷土市場ブースの装飾を競うコンテストや、「最も早く、最も上手にオレンジを収穫する人」を決める競技、美しくオレンジを籠に盛り付ける競争のほか、来場者が参加できる企画も用意されています。

2025年は、バンドン・オレンジフェスティバルが開催されて3年目にあたります。フェスティバルは、オレンジ栽培の価値をたたえるとともに、バンドン産オレンジのPRや販路拡大を図り、省内外の消費者にブランドをより身近に感じてもらうことを目的としています。

また、このイベントは、クアンニン省が進める2025年観光刺激キャンペーンの一環であるとともに、バンドン設立77周年（1948年12月26日～2025年12月26日）を祝う記念行事としても位置づけられています。

