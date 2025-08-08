チン首相「経済は月を追うごとに改善」- 目標達成へ結束呼びかけ

会議はハノイの政府庁舎で行われ、全国34の省と中央直轄市とオンラインで結んで開催されました。



首相は、年初から7か月間の経済情勢について、去年の同じ時期と比べて「ほぼ全ての分野で良好な結果を示している」と評価しました。

一方で、今年設定した目標を達成するためには「並外れた努力が必要だ」と強調しました。特に地方政府に対して、新しい二層制地方政府をスムーズに運営するとともに、住民や企業のニーズにしっかりと応えるよう求めました。チン首相は次のように語りました。

「これは非常に重要な問題です。中央政府も地方政府も、しっかりと状況を把握して、迅速で効果的な対策を打ち出していかなければなりません。そして住民の皆さん、企業、社会全体の力を結集し、国民が一丸となって、これから起こりうる様々な課題に立ち向かっていきます」

また、チン首相は、今後の重点政策として、インフレの抑制やアメリカの関税政策への対応、そして国際統合を進めながらも独立した経済の構築を目指すことを表明しています。

具体的な取り組みでは、今月19日に全国で200以上の建設プロジェクトの起工式や竣工式を開催するほか、来月2日の建国記念日に向けた行事の準備も進めるとしています。

