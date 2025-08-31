Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend en Chine

Dans la soirée du 30 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour aller assister au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 et mener des activités de travail en Chine du 31 août au 1er septembre, à l’invitation du gouvernement chinois.

Le Sommet de l’OCS 2025 se tiendra à Tianjin (Chine), avec la participation de plus de 20 dirigeants des pays membres, observateurs, partenaires de dialogue, invités du pays hôte ainsi que de responsables d’organisations internationales.

L’invitation adressée au Premier ministre Pham Minh Chinh en tant qu’invité du pays hôte traduit la considération des pays membres de l’OCS pour le rôle, la position et la voix du Vietnam sur les questions de sécurité, de politique et de développement régional et mondial.

Ce Sommet constitue une occasion pour le Vietnam de partager ses initiatives visant à renforcer le dialogue, promouvoir le multilatéralisme, maintenir la stabilité et la sécurité régionales, et encourager une coopération de développement durable.

Dans le cadre de ce déplacement, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera également des dirigeants, ministères, secteurs et entreprises chinois afin d’approfondir le Partenariat de coopération stratégique intégrale et la Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine de portée stratégique, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du développement des infrastructures stratégiques./.-VNA/VI