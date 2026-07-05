Valoriser le patrimoine grâce à un espace d’exposition sonore inédit

Située dans le quartier de Bac Gia Nghia, la Maison de l’exposition sonore, rattachée au Musée provincial de Lâm Dong, s’impose comme une étape incontournable du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông. En associant patrimoine culturel, histoire, nature et technologies interactives, elle propose une approche innovante de la préservation et de la valorisation du patrimoine, tout en enrichissant l’offre de tourisme culturel de la région.

L’espace « Les sons de l’eau », au Pavillon du son, reproduit le bruit de l’eau circulant à travers un réseau de tubes en bambou, créant des sonorités originales qui évoquent l’harmonie entre la nature et l’art. Photo : VNA

Inaugurée en 2019, cette structure de près de 200 m² comprend huit espaces d’exposition articulés autour de sept univers sonores : la pierre, le vent, l’eau, le bois, le feu, la lumière et l’être humain. Conçues par le collectif d’artistes français Scenocosme, les installations interactives invitent les visiteurs à produire eux-mêmes sons, lumières et mouvements grâce à des capteurs numériques, offrant ainsi une expérience immersive qui met en lumière les liens étroits entre l’homme et son environnement.

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Le parcours débute par l’espace consacré au « Son de la pierre », inspiré du lithophone de Dak Kar, vieux de 2.000 à 2.500 ans et considéré comme l’un des plus anciens ensembles de ce type découverts dans les Hauts Plateaux du Centre. D’un simple geste, les visiteurs peuvent faire renaître les sonorités de cet instrument ancestral et découvrir le patrimoine archéologique sous un angle à la fois vivant et interactif.

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Les autres espaces, dédiés au vent, au bois, à l’eau, au feu, à la lumière et à l’homme, exploitent également les technologies interactives pour recréer les sons de la nature. Dans l’espace « Notre son », les visiteurs deviennent eux-mêmes acteurs de l’œuvre : leurs interactions collectives génèrent une harmonie de sons et de lumières, illustrant les valeurs de partage, de solidarité et de développement durable.

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Au-delà de l’expérience sensorielle, la Maison de l’exposition sonore met à l’honneur les richesses culturelles des ethnies des Hauts Plateaux du Centre. Les visiteurs peuvent y découvrir les sonorités des gongs ainsi que celles de nombreux instruments traditionnels des communautés M’nông, Ê Đê et Gia Rai, offrant un aperçu vivant de leur patrimoine culturel immatériel.

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Selon Nguyen Thi Huyen Trâm, responsable au Musée provincial de Lâm Dong, cet espace interactif est considéré comme unique au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Il constitue la 31e étape des 41 sites du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông. Depuis le début de l’année 2026, près de 7.000 visiteurs sont venus y vivre cette expérience. Le musée entend poursuivre sa coopération avec les établissements scolaires, les agences de voyage et les organisations sociales afin de développer de nouveaux programmes de découverte destinés aux élèves, aux jeunes et aux touristes.

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À l’heure où de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles sont confrontées aux défis de la modernité, la Maison de l’exposition sonore ouvre de nouvelles perspectives pour la préservation du patrimoine. En conciliant innovation technologique et héritage culturel, elle contribue à rapprocher les jeunes générations des richesses du patrimoine, tout en renforçant l’attractivité touristique et le rayonnement culturel de la province de Lâm Dong.

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Par ce modèle innovant, le site s’inscrit également dans la stratégie de développement du tourisme durable de la région. Il devient un pont entre passé et présent, entre mémoire culturelle et création contemporaine.- VNA/VI