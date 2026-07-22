Le Vietnam mise sur une gestion du plastique tout au long de son cycle de vie

Pendant de nombreuses années, les politiques de lutte contre la pollution plastique au Vietnam se sont principalement concentrées sur la collecte et le traitement des déchets après leur production. Face aux exigences du développement durable et au durcissement des normes environnementales internationales, de nombreux experts estiment qu'il est désormais indispensable d'adopter une gestion intégrée du cycle de vie du plastique. Cette approche est considérée comme une orientation stratégique pour promouvoir l'économie circulaire et renforcer la compétitivité du pays.

Photo d'illustration: VNA



Chaque année, le Vietnam génère environ 3,1 millions de tonnes de déchets plastiques, dont près de 48 % ne sont toujours pas traités de manière appropriée. Dans le même temps, les produits plastiques à usage unique et les sacs en nylon difficilement biodégradables restent largement utilisés dans la vie quotidienne, le commerce et les services.



Cette situation démontre que la pollution plastique n'est plus un simple problème environnemental, mais un véritable défi pour le développement durable, nécessitant une approche globale dans la gestion et l'utilisation des ressources. En réponse à cette urgence, le Parti et l'État ont promulgué des politiques fondamentales, notamment la Loi sur la protection de l'environnement de 2020, le mécanisme de Responsabilité Élargie du Producteur (EPR), le Plan d'action national sur la gestion des déchets plastiques océaniques à l'horizon 2030, ainsi que le projet de développement de l'économie circulaire. Ces textes visent à instaurer les fondations d'une production et d'une consommation durables tout en réduisant progressivement l'usage du plastique jetable.

Un stand présentant des produits recyclés lors du Salon de la croissance verte, organisé dans le cadre du quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) à Hanoï, en avril 2025. Photo : nhandan.vn

Cependant, le processus de mise en œuvre rencontre encore des obstacles, tels que le manque de synchronisation des systèmes de tri et de recyclage, des technologies de traitement limitées et un marché des matériaux recyclés encore peu développé.



Selon la Dre Nguyen Thi Hong Lieu, de l'Agence vietnamienne pour l'environnement relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, pendant de nombreuses années, les politiques relatives aux déchets plastiques se sont principalement concentrées sur la collecte, le recyclage et le traitement en aval, tandis que les instruments économiques destinés à réduire l'utilisation de plastique vierge demeurent insuffisants. En outre, aucun calendrier contraignant n'a encore été fixé pour l'incorporation de plastique recyclé.



Selon le Dr Nguyen Trung Thang, directeur adjoint de l'Institut de stratégie et de politique agricoles et environnementales, le Vietnam doit dépasser une logique centrée sur le traitement des déchets pour adopter une gestion intégrale du cycle de vie des produits plastiques. Il cite notamment le Règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), qui prévoit une augmentation progressive de la part des matériaux recyclés et biosourcés à partir de 2027-2028, comme une référence dont le Vietnam pourrait s'inspirer.



Hanoï figure parmi les collectivités pionnières dans la mise en œuvre de la Résolution n° 22/2025/NQ-HĐND du Conseil populaire municipal et du Plan n° 04/KH-UBND du Comité populaire municipal. Ces textes visent à limiter l'utilisation des plastiques à usage unique au sein des organismes publics et à promouvoir le recours à des matériaux respectueux de l'environnement.



Selon le Dr Nguyen Trung Thang, une transition efficace repose sur trois piliers complémentaires : les politiques publiques, les sciences et technologies et l'innovation. Les politiques publiques créent un cadre favorable à des modes de production et de consommation durables ; les sciences et technologies contribuent au développement de matériaux de substitution et à l'amélioration des procédés de recyclage ; tandis que l'innovation favorise l'émergence de modèles économiques et de chaînes d'approvisionnement circulaires.



La transition vers une économie circulaire contribuera à réduire les pressions sur l'environnement tout en renforçant la compétitivité du Vietnam dans un contexte de durcissement des normes environnementales à l'échelle mondiale.-VNA/VI