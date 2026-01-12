Le Vietnam devrait maintenir des flux d’IDE massifs grâce à sa stabilité macroéconomique

La stabilité macroéconomique, un fort potentiel de croissance à long terme et un rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales devraient permettre au Vietnam de maintenir des flux d’IDE toujours massifs en 2026.

Le Vietnam devient un aimant en termes d'investissements directs étrangers. Photo : VNA

Selon les économistes, le Vietnam devrait maintenir d’importants flux d’investissements directs étrangers (IDE) en 2026, grâce à la stabilité macroéconomique, à un fort potentiel de croissance à long terme et à son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Lors du récent forum macroéconomique intitulé « Data Talk | Macro Insight », Trân Ngoc Bau, fondateur et PDG de WiGroup, a déclaré que les perspectives d’investissement international au Vietnam restaient résolument positives à l’aude de 2026.



Selon le responsable, les IDE au Vietnam peuvent être globalement divisés en deux catégories : les investissements à court terme, motivés par la recherche de rendement et sensibles aux différentiels de taux d’intérêt, et les investissements à long terme, stimulés par le potentiel de croissance, la stabilité politique et l’amélioration de la position régionale du Vietnam. Pour les capitaux spéculatifs, les principaux risques sont les différentiels de taux d’intérêt négatifs et l’incertitude géopolitique intérieure. Ces risques devraient s’atténuer sensiblement d’ici 2026, ouvrant la voie à un retour progressif des flux à court terme, a-t-il expliqué.



Parallèlement, les entreprises bénéficiant d’afflux de capitaux d’investissement à long terme continuent de considérer le Vietnam comme une destination attrayante grâce à son environnement politique stable, sa croissance économique soutenue, son fort consensus social et ses incitations fiscales compétitives.



Trân Ngoc Bau a souligné que le ralentissement des nouveaux IDE enregistrés au second semestre 2025 devait être considéré comme temporaire. À moyen et long terme, la capacité du Vietnam à attirer les capitaux mondiaux demeure intacte.

Dans l'usine d'appareils électroménagers de la Sarl Panasonic Life Solutions Vietnam, basée dans le Parc industriel Vietnam -Singapour (VSIP) à Tân Uyên, province de Binh Duong (Sud). Photo : VNA

Partageant cet avis, Nguyên Duc Hai, analyste financière agréée, directeur et responsable des titres à revenu fixe chez Manulife Asset Management (Vietnam), a mis en lumière l’influence de la géopolitique mondiale sur les tendances d’investissement.



Il a souligné que la polarisation croissante et le découplage entre les États-Unis et la Chine accélèrent la restructuration des chaînes d’approvisionnement. Alors que les États-Unis recherchent des sources alternatives pour satisfaire leur importante demande d’importations, le Vietnam se distingue comme une option viable et attractive.



Outre son rôle stratégique dans les chaînes d’approvisionnement, Hai a déclaré que le Vietnam a renforcé sa crédibilité grâce à sa coopération avec les États-Unis, sa conformité aux nouvelles exigences réglementaires, son ouverture au commerce et une transparence accrue de ses activités d’exportation. Ces facteurs contribuent à instaurer la confiance avec les principaux partenaires et préparent le terrain pour des flux de capitaux provenant d’un plus large éventail de pays. Le Vietnam figure parmi les rares pays de la région fermement engagés en faveur du libre-échange et des investissements, ayant signé 17 accords de libre-échange, a-t-il déclaré.



Il a ajouté que les investisseurs étrangers qui choisissent le Vietnam ciblent non seulement son marché intérieur, mais aussi sa capacité à accéder aux marchés mondiaux grâce à ses capacités de production et à une forte intégration commerciale. Une population jeune et une main-d’œuvre abondante devraient renforcer l’attractivité du Vietnam pour les investissements au cours des 10 à 15 prochaines années.



Bien que les flux de capitaux à court terme puissent rester volatils, Nguyên Duc Hai a souligné qu’ils ne constituent pas une priorité politique en raison des risques potentiels pour la stabilité des taux de change et des marchés financiers, tandis que les IDE à long terme disposent encore d’un potentiel de croissance soutenue./.