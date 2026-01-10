Le solaire sur toiture sera au centre du virage énergétique au Vietnam

Le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 vise à ce que d’ici 2030 50% des immeubles de bureaux et 50% des ménages utilisent l’énergie solaire photovoltaïque sur toiture pour leur autoconsommation.

Installation de panneaux solaires dans le cadre d’un projet dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et face à la forte transition vers les énergies vertes, l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie solaire photovoltaïque en toiture s’imposent comme l’une des solutions les plus efficaces pour les ménages et les entreprises.

Dynamique politique favorisant le solaire sur toiture

En mai 2023, le gouvernement a approuvé le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 (PDP VIII). En avril 2025, une décision approuvant des ajustements à ce Plan a été publiée.

L’objectif principal est de garantir un approvisionnement suffisant en électricité pour le développement socio-économique du pays, avec pour objectif une croissance annuelle moyenne du PIB d’environ 10% entre 2026 et 2030, et d’environ 7,5% entre 2031 et 2050.

Pour une transition énergétique juste, le plan prévoit un développement massif des énergies renouvelables (hors hydroélectricité), avec pour objectif une part de 28 à 36% dans la production d’électricité d’ici 2030, puis de 74 à 75% d’ici 2050.

D’ici 2030, le plan vise également à ce que 50% des immeubles de bureaux et 50% des ménages utilisent l’énergie solaire photovoltaïque sur toiture pour leur autoconsommation sans injection dans le réseau national.

Nguyên Ngoc Trung, chef adjoint du Département de l’économie industrielle auprès de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a affirmé que ces chiffres démontrent le rôle essentiel que joueront les énergies vertes, et notamment l’énergie solaire, pour garantir la sécurité énergétique nationale et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Conformément aux décisions du Premier ministre n°262/QD-TTg de 2024 et n°768/QD-TTg de 2025, 17 provinces et villes du Nord du Vietnam se verront allouer 19.057 MW d’énergie solaire photovoltaïque sur toiture pour la période 2025-2030, ainsi que plus de 11.000 MW d’énergie solaire thermodynamique.

En conséquence, la Northern Power Corporation (EVNNPC), filiale du groupe Électricite du Vietnam (EVN) qui gère, distribue et commercialise l’électricité dans ces 17 provinces et villes du Nord (à l’exception de Hanoi), a pris l’initiative de mettre en œuvre des actions de soutien à l’installation de ces systèmes.

À la fin du troisième trimestre 2025, EVNNPC avait reçu des notifications de 111 clients s’inscrivant pour le développement de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture, d’une capacité totale de 164,6 MW ; parmi ceux-ci, 64 clients avaient mis en service des systèmes d’une capacité combinée de 72,3 MW, tandis que 7 clients étaient en cours de mise en œuvre, ce qui devrait ajouter 92,3 MW supplémentaires.

Des panneaux solaires sont installés sur les toits des maisons à Hanoi. Photo : VNA

Par ailleurs, selon les statistiques des compagnies d’électricité de la région, 454 MWc de capacité solaire photovoltaïque sur toiture ont été produits par des organisations et des particuliers grâce à des installations autofinancées, complétées par des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) d’une capacité totale d’environ 8.600 kWh. Ces chiffres témoignent de l’intérêt croissant de la société pour cette source d’énergie propre.

Trinh Thi Kim Ngân, responsable du Département de la communication et de la culture d’entreprise d’EVNNPC, a souligné que, malgré un ensoleillement inférieur à celui d’autres régions du pays, le nord du pays présente un potentiel important grâce à l’étendue de ses toitures, notamment dans les zones urbaines, les zones industrielles et les provinces de plaine.

Elle a insisté sur le fait que le déploiement de l’énergie solaire ne nécessite pas d’investissements supplémentaires dans les lignes électriques ou les postes de transformation, ce qui contribue à réduire les coûts d’infrastructure et à alléger la pression sur l’approvisionnement en électricité aux heures de pointe.

EVNNPC a confié des plans de développement de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture à 17 compagnies d’électricité. L’unité procède également à des inspections des installations au siège social, des équipes de direction, des entrepôts et des gares afin de réduire les coûts d’exploitation et de servir de modèles pilotes.

Début 2025, des conférences clients ont été organisées dans différentes localités, réunissant plus de 4.000 grandes entreprises. Des solutions clés en main ont été proposées afin de faciliter le déploiement de ces systèmes par les particuliers et les entreprises.

De nombreux modèles concrets ont déjà démontré leur efficacité. Au parc industriel de Van Trung, dans la province de Bac Ninh, la SARL Crystal Martin Vietnam a installé un système de 3,06 MWc, couvrant 19,5 % des besoins en électricité de l’usine et permettant d’économiser 3 millions de kWh par an.

Système d’énergie solaire photovoltaïque installé sur le toit de la SARL Crystal Martin Vietnam, dans la province de Bac Ninh (Nord).

L’entreprise ambitionne d’augmenter sa production solaire à 6 millions de kWh par an, réduisant ainsi ses émissions de CO₂ de 35% d’ici 2030.

Dans la province de Lang Son, l’EURL Vietnam–Japan DK Electric Vehicle a installé un système de 92 kWc en 2020, produisant en moyenne 6.420 kWh par mois et réalisant une économie de 15 à 20 millions de dongs sur ses factures d’électricité mensuelles.

Nguyên Hoài Nam, secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a souligné que l’énergie solaire photovoltaïque sur toiture est devenue une priorité absolue pour de nombreuses entreprises du secteur. Outre la réduction des coûts d’exploitation, elle constitue également un atout majeur lors des négociations avec les clients internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis.

Partageant cet avis, Nguyên Quang Tao, directeur général adjoint de la société Ngai Cau Mechanical, a déclaré qu’en plus de réaliser des économies d’énergie, l’installation de panneaux solaires en toiture permettait également de réduire considérablement la chaleur dans les usines et d’améliorer les conditions de travail.

Lever les obstacles pour libérer le potentiel énergétique local

Malgré son fort potentiel, le développement de l’autoproduction et de l’autoconsommation d’énergie solaire photovoltaïque en toiture reste confronté à de nombreux défis.

Nguyên Ngoc Trung, directeur adjoint du Département de l’économie industrielle, a souligné que le cadre juridique demeure incomplet et incohérent, ce qui engendre des difficultés pour les entreprises en matière d’enregistrement, de raccordement au réseau et d’exploitation.

Les coûts d’investissement initiaux élevés constituent également un frein pour les petites et moyennes entreprises ; l’infrastructure technique de nombreuses zones industrielles ne répond pas encore aux exigences d’intégration des sources d’énergie distribuées ; et la sensibilisation à la technologie et aux avantages à long terme des énergies vertes reste limitée.

La centrale solaire Phuoc Thai 2, dans la province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Cette réalité exige un soutien fort des autorités locales pour l’élaboration de plans d’action précis, la fourniture de conseils et la simplification des procédures relatives à la construction, aux normes environnementales et à la prévention des incendies, tout en encourageant l’adoption de technologies de pointe et de systèmes de stockage d’énergie.

Les experts proposent également d’accélérer la mise en œuvre de politiques de crédit préférentielles afin d’aider les ménages et les entreprises à investir.

L’objectif de 50% de ménages équipés de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture d’ici 2030 ne pourra être atteint que grâce à une action coordonnée des niveaux central et local.

Avec la détermination du secteur de l’énergie et les efforts conjoints des autorités, des entreprises et des citoyens, l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie solaire photovoltaïque en toiture deviendront un moteur essentiel de la transition énergétique, contribuant à la construction d’une économie verte et à la réalisation d’un développement durable dans cette nouvelle ère. – VNA/VI