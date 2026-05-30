Dialogue Shangri-La : l’approche singulière du Vietnam, une source d’inspiration

Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme un pays qui a fait preuve non seulement de résilience en temps de guerre, mais également d’audace dans son processus de rénovation, tout en portant une vision ambitieuse visant à devenir une nation industrialisée et développée au cours des deux prochaines décennies.​

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance d’ouverture de la 23e édition du Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA

​La constance et la cohérence dont il fait preuve dans la mise en œuvre de sa politique étrangère, ainsi que sa capacité à concrétiser sa vision des enjeux régionaux et internationaux, sont de plus en plus appréciées par la communauté internationale, qui y voit une référence intéressante pour relever les défis actuels.

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Telle est l’analyse du professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de l’Université nationale de Singapour, et du Dr Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences principal à l’Université nationale de Singapour, lors d’entretiens accordés au correspondant de la VNA à Singapour à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, dans la cité-État et de son discours liminaire au 23e Dialogue Shangri-La.

Selon le professeur Vu Minh Khuong, l’accueil particulièrement favorable réservé à l’intervention de Tô Lâm n’a rien de fortuit. « Dans la guerre, le Vietnam a fait preuve de résilience ; dans le Renouveau, il a démontré son audace ; dans cette nouvelle ère de développement, il se montre responsable et porteur d’une vision ambitieuse », a-t-il souligné.

Le chercheur estime que deux éléments majeurs expliquent l’intérêt suscité par le Vietnam et son dirigeant auprès de la communauté internationale.

Premièrement, le Vietnam demeure fermement attaché à une politique fondée sur la paix, la coopération et la prospérité partagée, tout en promouvant une vision commune de l’avenir. Le pays a notamment démontré sa capacité à transformer les antagonismes en relations d’amitié et les différends en compréhension mutuelle, grâce à une diplomatie proactive.

À cet égard, le professeur a cité la rencontre entre Tô Lâm et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche en février dernier, ainsi que la visite d’État effectuée en Chine en avril, peu après son élection à la présidence de la République. Ces initiatives illustrent, selon lui, la proactivité et la flexibilité du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère.

Dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe, le maintien de relations harmonieuses avec les grandes puissances constitue l’un des défis les plus délicats. Or, le Vietnam est aujourd’hui perçu comme un exemple particulièrement intéressant d’approche équilibrée dans les relations internationales, a-t-il ajouté.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de l’Université nationale de Singapour. Photo : VNA

Deuxièmement, le Vietnam veille constamment à concilier ses intérêts nationaux avec les intérêts communs de la région et de la communauté internationale. Pour le professeur Vũ Minh Khương, le pays exerce une influence positive en favorisant le rapprochement entre les nations, devenant ainsi un acteur de plus en plus important de l’écosystème mondial.

Partageant cette analyse, le Dr Mohamed Effendy B. Abdul Hamid a souligné que la communauté internationale appréciait la cohérence et la constance du Vietnam dans la conduite de sa politique étrangère, telles qu’elles transparaissent dans les messages portés par Tô Lâm.

Selon lui, le dirigeant vietnamien a clarifié davantage, à l’occasion du Dialogue Shangri-La de cette année, la vision du Vietnam concernant les questions régionales et internationales.

Du point de vue d’un spécialiste de l’Asie du Sud-Est, le Dr Abdul Hamid estime que la période actuelle revêt une importance particulière, alors que la communauté internationale nourrit de fortes attentes à l’égard du Vietnam dans un contexte marqué par des évolutions géopolitiques complexes.

Il a également relevé que de nombreux observateurs considèrent désormais l’approche vietnamienne comme une référence digne d’intérêt pour appréhender et gérer les nouveaux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui. - VNA/VI