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ຂ່າວສານ

World Cup 2026: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຊ່ວຍ​ອອກ ວິ​ຊາ ໃຫ້​ແມ່​ຜູ້​ເຝົ້າ​ປະ​ຕູ​ທິມ​ບານ​ເຕະ Cape Verde ​ເພື່ອ​ມາເຊຍລູກ​ແຂ່ງ​ຂັນ

ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ X, ທ່ານ Hakeem Jeffries ການ​ນຳ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢູ່ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ ທ່ານ Marco Rubio ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ສະ​ເໜີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເພື່​ອ​ໃຫ້​ແມ່ຂອງ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ປະ​ຕູ​ທິມ​ບານ​ເຕະ Cape Verde ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ອນ​ທີ່​ທິມນີ້​ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນນັດ​​ຕໍ່​ໄປ.
Vozinha ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ທິມ​ບານ​ເຕະ ແອັ​ດ​ສະ​ປາຍ (ພາບ: REUTERS)

ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ນອກ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ World Cup 2026 ໃນ​ຊຸມ​ວັນ​ຜ່ານ​ມາ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ ແມ່​ຂອງ Josimar Vozinha Dias, ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ປະ​ຕູ​​ທິມ​ບານ​ເຕະ Cape Verde, ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ ອາ​ເມ​ລິກ​າ ເພື່ອເຊຍ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍຂອງ​ຕົນ ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​​ພິ​ເສດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ. ເລື່ອງນີ້​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ພາຍຫຼັງ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສະ​ເໝີ​ກັນ​ເປັນ​ໜ້າ​ປະຫຼາດ​ໃຈ ດ້ວຍ 0 - ​0 ປະ​ຕູລະ​ຫວ່າງ​ທິມ Cape Verde ກັບ ທິມ​ບາ​ນ​ເຕະ ແອັດ​ສະ​ປາຍ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທິມ Cape Verde ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ World Cup ​. ພາຍຫຼັງ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, Josimar Vozinha Dias ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ​ວ່າ ແມ່​ຂອງ​ລາວ ບໍ່​ສ​າ​ມາດ​ມີໜ້າຢູ່ສະໜາມ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ເລື່ອງ​ນີ້ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລຢ່າງ​ໄວ​ວາ ແລະ ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຈາກວົງ​ການ​ນັກ​ການ​ເມືອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ X, ທ່ານ Hakeem Jeffries ການ​ນຳ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢູ່ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ ທ່ານ Marco Rubio ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ສະ​ເໜີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເພື່​ອ​ໃຫ້​ແມ່ຂອງ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ປະ​ຕູ​ທິມ​ບານ​ເຕະ Cape Verde ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ອນ​ທີ່​ທິມນີ້​ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນນັດ​​ຕໍ່​ໄປ.

ຕາມ​ແຜນ​ການ​ແລ້ວ, ແມ່​ຂອງ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ປະ​ຕູ Josimar Vozinha Dias ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ Miami ແລະ ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ອນ​ທີ່​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລະ​ຫວ່າງທິມ Cape Verde ແລະ​ທິມ ອູ​ຣູກວາຍ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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