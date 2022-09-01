ຂ່າວສານ
WHO ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ຄວາມສາມາດກຳຈັດພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ເອີລົບ
ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ: ພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ ເອີລົບ, ອາດຈະຖືກດັບມອບຫຼັກຖານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກໍລະນີຕິດພະຍາດນີ້ພວມຫລຸດລົງຢູ່ບາງປະເທດ.
ທ່ານ Hans Kluge, ຜູ້ອຳນວຍການ WHO ປະຈຳພາກພື້ນ ເອີລົບ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໂລກສາມາດດັບມອດກຳຈັດການຕິດຕໍ່ຂອງໄວຣັດໝາກສຸກລີງຈາກຄົນສູ່ຄົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມດັບມອດພະຍາດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Catherine Smallwood, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ WHO ປະຈຳພາກພື້ນ ເອີລົບ, ຖືວ່າ: ໃນສະພາບການວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໝາກສຸກລີງ ຍັງຈຳກັດຫຼາຍ, ບັນດາປັດໄຈຄືກວດພົບໄວ ພາໃຫ້ຄົນເຈັບມີສະຕິແຍກຕົວໄວກ່ວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງການປະພຶດສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ.