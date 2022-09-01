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ຂ່າວສານ

WHO ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ຄວາມສາມາດກຳຈັດພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ເອີລົບ

ທ່ານ Hans Kluge, ຜູ້ອຳນວຍການ WHO ປະຈຳພາກພື້ນ ເອີລົບ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໂລກສາມາດດັບມອດກຳຈັດການຕິດຕໍ່ຂອງໄວຣັດໝາກສຸກລີງຈາກຄົນສູ່ຄົນໃນພາກພື້ນ...
  (ພາບປະກອບຈາກ AFP/TTXVN)   

ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ: ພະຍາດໝາກສຸກລີງຢູ່ ເອີລົບ, ອາດຈະຖືກດັບມອບຫຼັກຖານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກໍລະນີຕິດພະຍາດນີ້ພວມຫລຸດລົງຢູ່ບາງປະເທດ.     

ທ່ານ Hans Kluge, ຜູ້ອຳນວຍການ WHO  ປະຈຳພາກພື້ນ ເອີລົບ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໂລກສາມາດດັບມອດກຳຈັດການຕິດຕໍ່ຂອງໄວຣັດໝາກສຸກລີງຈາກຄົນສູ່ຄົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມດັບມອດພະຍາດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Catherine Smallwood, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ WHO ປະຈຳພາກພື້ນ ເອີລົບ, ຖືວ່າ: ໃນສະພາບການວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໝາກສຸກລີງ ຍັງຈຳກັດຫຼາຍ, ບັນດາປັດໄຈຄືກວດພົບໄວ ພາໃຫ້ຄົນເຈັບມີສະຕິແຍກຕົວໄວກ່ວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງການປະພຶດສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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