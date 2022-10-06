ຂ່າວສານ
WHO ກ່າວເຕືອນ ພະຍາດໝາກສຸກລີງ ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລາມຢູ່ໃນໂລກ
ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ຕຸລາ ໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງປະມານ 68.900 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 26 ຄົນ.
(ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)
ຕາມເວັບໄຊທາງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມານີ້, WHO ໄດ້ຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງພະຍາດໝາກສຸກລີງ ຢູ່ 106 ປະເທດສະມາຊິກຢູ່ທັງ 6 ພາກພື້ນຂອງອົງການນີ້.
ລະອຽດແມ່ນ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ຕຸລາ ໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງປະມານ 68.900 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 26 ຄົນ. ອາເມລິກາ ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ໄລ່ຮອດວັນທີ 3 ຕຸລາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດກວ່າ 26.000 ຄົນ. CDC ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້, ໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຢູ່ ອາເມລິກາ, ແຕ່ປັດຈຸບັນ ລະດັບການແຜ່ລະບາດພວມຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນລົງ ຍ້ອນໂຄງການສັກວັກຊິນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນວົງກວ້າງ ແລະ ປະຊາຊົນກໍມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ສູງກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)