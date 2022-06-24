Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

WB ໜູນຊ່ວຍແກ້ໄຂສະພາບຂາດສະບຽງອາຫານຢູ່ອາຟຣີກາ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂົງເຂດທຳອິດຂອງ WB ໃນພາກພື້ນເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນຖືກອຶດຫິວຢູ່ ທາງທິດ ອາຟຣີກາ ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຟຣີກາໃຕ້.
  ເດັກນ້ອຍຢູ່ Beledweyne, Somalia (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານໂລກ (WB) ປະກາດວ່າໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 2,3 ຕື້ USD ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດຢູ່ທາງທິດ ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຟຣີກາໃຕ້ ຕ້ານສະພາບການຂາດສະບຽງອາຫານ. ບ້ວງງົບປະມານນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືຄວາມສາມາດແກ້ໄຂສະພາບຂາດສະບຽງອາຫານ, ເຊິ່ງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ Hafez Ghanem, ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ ຮັບຜິດຊອບເຂດທາງທິດ ອາຟຣີກາ ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຟຣີກາໃຕ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂົງເຂດທຳອິດຂອງ WB ໃນພາກພື້ນເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນຖືກອຶດຫິວຢູ່ ທາງທິດ ອາຟຣີກາ ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຟຣີກາໃຕ້. ປະຈຸບັນ, ມີເກືອບ 30 ລ້ານຄົນຢູ່ Madagascar ແລະ Ethiopia ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ເຊິ່ງຈະແມ່ນຄາດໝາຍບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງໄລຍະທຳອິດຂອງໂຄງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ຢູ່​ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ຢູ່​ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, VOV5 ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ 338 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 33 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ 21 ສະບັບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top