Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

Viettel ແລະ Qualcomm ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໂລກ

Viettel ແລະ Qualcomm ຈະສືບຕໍ່ເລີ່ມດຳເນີນບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ດ້ວຍຈຸດປະສົງ Viettel ເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ, ລວມມີ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 5G/6G, ລະບົບຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດອັດສະລິຍະ ໂດຍອີງໃສ່ AI, ໂຄງລ່າງຄວບຄຸມ AI, ໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມາດຕະການ AI ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ….
ການນຳ Viettel ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Qualcomm ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Qualcomm (ອາເມລິກາ) ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ໂດຍເປົ້າໝາຍນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ຂອງໂລກ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, Viettel ແລະ Qualcomm ຈະສືບຕໍ່ເລີ່ມດຳເນີນບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ດ້ວຍຈຸດປະສົງ Viettel ເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ, ລວມມີ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 5G/6G, ລະບົບຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດອັດສະລິຍະ ໂດຍອີງໃສ່ AI, ໂຄງລ່າງຄວບຄຸມ AI, ໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມາດຕະການ AI ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ…. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ນອນໃນກຸ່ມ 11 ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ໂດຍລັດຖະບານປະກາດ, ປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍນຳເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ປະກອບສ່ວນ 30% GDP ໃນປີ 2030 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ກອງປະຊຸມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC, ລວມມີ: ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top