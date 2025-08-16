ຂ່າວສານ
Viettel ແລະ Qualcomm ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ຂອງໂລກ
ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Qualcomm (ອາເມລິກາ) ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ໂດຍເປົ້າໝາຍນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ຂອງໂລກ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, Viettel ແລະ Qualcomm ຈະສືບຕໍ່ເລີ່ມດຳເນີນບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ດ້ວຍຈຸດປະສົງ Viettel ເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ, ລວມມີ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 5G/6G, ລະບົບຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດອັດສະລິຍະ ໂດຍອີງໃສ່ AI, ໂຄງລ່າງຄວບຄຸມ AI, ໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມາດຕະການ AI ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ…. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ນອນໃນກຸ່ມ 11 ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ໂດຍລັດຖະບານປະກາດ, ປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍນຳເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ປະກອບສ່ວນ 30% GDP ໃນປີ 2030 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.