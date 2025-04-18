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ຂ່າວສານ

P4G: ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ຖື​ມະ​ນຸດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ

ຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີຖືວ່າການຮ່ວມມືສາກົນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາບົນຈິດໃຈກວມລວມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 17 ເມສາ, ແມ່ນມື້ເຮັດວຽກທີສອງຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 ຄັ້ງທີ 4 (P4G) ສືບຕໍ່ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືຫົວເລື່ອງສະເພາະ. ບັນດາຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນພ້ອມກັນແບ່ງປັນ, ຊອກຫາທິດກ້າວເດີນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ໃນທຸກຂົງເຂດທັງໝົດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດສີຂຽວລວມມີ: ລະບົບການເງິນໜູນຊ່ວຍບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດຂຽວ, ດ້ວຍເສດຖະກິດໝູນວຽນສວມບົດບາດຫຼັກ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ ແລະ ນະວັດຕະກຳສວມບົດບາດເປັນໃຈກາງເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງ, ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍຫັນວິວັດການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງກຳລັງລວມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ.

ຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີຖືວ່າການຮ່ວມມືສາກົນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາບົນຈິດໃຈກວມລວມ, ເປີດອະນາຄົດທີ່ສົດໄສ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
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