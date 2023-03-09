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ຂ່າວສານ

Google ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງບາງລະບົບການຜະລິດມາຍັງ ຫວຽດນາມ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິວັດການຍົກຍ້າຍບັນດາລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກມາຍັງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໂດ້ທັງຫາຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Darren Ward, ຫົວໜ້າຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສະໜອງທົ່ວໂລກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Google  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໂດ້ທັງຫາຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Darren Ward, ຫົວໜ້າຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສະໜອງທົ່ວໂລກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Google.

ເມື່ອແລກປ່ຽນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ທັງຫາຍ ຢືນຢັນວ່າ ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ທ່ານກໍຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິວັດການຍົກຍ້າຍບັນດາລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກມາຍັງ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງ, ສະເໜີໃຫ້ Google ສົມທົບກັນ ແລະ ຍູ້ແຮງວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມມື ເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ຂະຫຍາຍບັນດາຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ Darren Ward ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ Google ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເລື່ອງຄ່ອຍໆຍົກຍ້າຍລະບົບຜະລິດອຸປະກອນມາ ຫວຽດນາມ, ສະນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດເຖິງບັນດານະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດອຸສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ພາສີອາກອນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
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