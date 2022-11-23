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ຂ່າວສານ

GDP ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ອາດຈະບັນລຸ 6,7%

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມມີບັນດາບາດກ້າວເດີນຢ່າງແຮງພາຍຫຼັງຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ -19.
  ທີ່ເວທີປາໄສ ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2020 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ບັນດາປັດໄຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ” (ພາບ:qdnd.vn)  

ທີ່ເວທີປາໄສ ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2020 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ບັນດາປັດໄຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ”, ໂດຍສູນຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມມີບັນດາບາດກ້າວເດີນຢ່າງແຮງພາຍຫຼັງຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ -19.

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການເຕີບໂຕ - ການຟື້ນຟູກະໂດດຂັ້ນກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆ ໃນພາກພື້ນຍ້ອນນະໂຍບາຍມີໄຫວພິບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ສຳເລັດຜົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຜ່ານ ບັນດາຕົວເລກຄື: ລະດັບເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໄຕມາດທີ III ຄາດວ່າບັນລຸ 13,67%; 9 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸ 8,83% - ເຊິ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດຂອງໄລຍະ 2011 – 2022; ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບ 4%...

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຖືວ່າ: ແຜນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 6,7% ແມ່ນຄາດໝາຍເຕີບໂຕທີ່ລະມັດລະວັງ, ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ມີນະໂຍບາຍມີໄຫວພິບ, ເໝາະສົມເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
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