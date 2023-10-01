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ຂ່າວສານ

G7 ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທຶນ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຫລຸດ​ປ່ອນ​ອາຍ​ເສຍກາກບອນ

ກອງທຶນນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ເຂດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາຍອນ...
  (ພາບປະກອບ: oreanda)  

ວັນທີ 29 ກັນຍາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7)  ຈະສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ  ສ້າງລະບົບສະໜອງບັນດາຜະລິດຕະພັນຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫລຸດຜ່ອນອາຍເສຍກາກບອນຢ່າງແຮງ.

ກອງທຶນນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ   ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ເຂດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາຍອນ ແລະ ຜະລິດບັນດາປະເພດສິນຄ້າຈຳເປັນ ຕາມທິດຫລຸດຜ່ອນປະລິມານອາຍເສຍກາກບອນຄື: ຖ່ານແສງຕາເວັນ ແລະ ຖ່ານລົດໄຟຟ້າ. ຄາດວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 5 ລ້ານ USD ເຂົ້າກອງທຶນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຝ່ອງ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ແທນນັກປະພັນອາວຸໂສຄັ້ງທີ 1 ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
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