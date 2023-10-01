ຂ່າວສານ
G7 ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດປ່ອນອາຍເສຍກາກບອນ
ວັນທີ 29 ກັນຍາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ຈະສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ສ້າງລະບົບສະໜອງບັນດາຜະລິດຕະພັນຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫລຸດຜ່ອນອາຍເສຍກາກບອນຢ່າງແຮງ.
ກອງທຶນນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ເຂດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາຍອນ ແລະ ຜະລິດບັນດາປະເພດສິນຄ້າຈຳເປັນ ຕາມທິດຫລຸດຜ່ອນປະລິມານອາຍເສຍກາກບອນຄື: ຖ່ານແສງຕາເວັນ ແລະ ຖ່ານລົດໄຟຟ້າ. ຄາດວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 5 ລ້ານ USD ເຂົ້າກອງທຶນນີ້.