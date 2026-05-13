ຂ່າວສານ
EU ເລີ່ມກະກຽມການລົງໂທດທີ 21 ເລັ່ງໃສ່ລັດເຊຍ
ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU)ເລີ່ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງໂທດທີ 21 ເລັ່ງໃສ່ລັດເຊຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ Brussels (ແບນຊິກ), ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງ ສະຫະພາບ ເອີລົບໃຫ້ຮູ້ວ່າ EU ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ສະເໜີໄປຍັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກກ່ຽວກັບມາດຕະການຈຳກັດໃໝ່ສຳລັບລັດເຊຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ສ່ວນຫຼາຍຈະເລັ່ງໃສ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຂອງລັດເຊຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍກຳປັ່ນຂົນສົ່ງ ທີ່ຖືກຝ່າຍຕາເວັນຕົກກ່າວຫາວ່າ ໜູນຊ່ວຍລັດເຊຍຫຼີກລ່ຽງບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ແລະ ລາຄາເພດານນ້ຳມັນ. EU ກໍ່ປ່ຽນແປງວິທີເຂົ້າເຖິງບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີໄຫວພິບກວ່າ ແທນທີ່ລໍຖ້າຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ການລົງໂທດຂະໜາດໃຫຍ່ຄືເມືອກ່ອນ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງບັນດາມາດຕະການແມ່ນຈຳກັດແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງລັດເຊຍເທື່ອລະກ້າວ.
ປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍຍັງບໍ່ທັນມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບແຜນການກະກຽມການລົງໂທດທີ 21 ຂອງ EU ເທື່ອ, ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼາຍເທື່ອ ວ່າ ບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຂອງ EU ແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຍຸດທະສາດຂອງ ລັດເຊຍໄດ້.