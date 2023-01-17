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ຂ່າວສານ

50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ - ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ ບົດຮຽນ

ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ຍົກອອກຂອບຂະໜາດ, ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ ປາຣີ ສຳລັບວິວັດທະນາການປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
  ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: qdnd.vn)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ (27 ມັງກອນ 1973 – 27 ມັງກອນ 2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ: “50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່- ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ ບົດຮຽນ”.

ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ຍົກອອກຂອບຂະໜາດ, ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ ປາຣີ ສຳລັບວິວັດທະນາການປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1973, ສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ໄດ້ລົງນາມຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ສ້າງບາດລ້ຽວໃນປະຫວັດສາດການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ສ້າງຄວາມສະດວກແກ່ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນຍາດເອົາໄຊຊະນະໃໝ່ ເຊິ່ງສຸດຍອດແມ່ນໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975, ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ປີ​ແມວ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ປີ​ແມວ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ຜູ້ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນເມືອງ ບາດຊາດ, ແຂວງ ລາວກາຍ.
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