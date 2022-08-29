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ຂ່າວສານ

ໄທ ປະຕິເສດຂ່າວລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະບານ ແລະ ຍົກເລີກສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານນາງ ຕິປານານ ຊີຣີຈານາ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຍັງແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ໄທ ແລະ ການຢຸດຕິດັ່ງກ່າວພຽງມີຜົນສັກສິດ ເມື່ອສານຍົກອອກຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບເວລາດຳເນີນອາຍຸການຂອງທ່ານ.
  ທ່ານນາງ ຕິປານານ ຊີຣີຈານາ, ຮອງໂຄສົກລັດຖະບານ ໄທ (ພາບ: nationthailand.com)  

ໃນບົດກ່າວປາໄສວັນທີ 27 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ ຕິປານານ ຊີຣີຈານາ, ຮອງໂຄສົກລັດຖະບານ ໄທ, ໄດ້ປະຕິເສດຂ່າວລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະບານ ຫຼື ຍົກເລີກສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍຫຼັງສານລັດຖະທຳມະນູນຢຸດຕິໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໃນໄລຍະສານດຳເນີນການພິຈາລະຈາ ແລະ ອອກຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບອາຍຸການຂອງທ່ານ.

ທ່ານນາງ ຕິປານານ ຊີຣີຈານາ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຍັງແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ໄທ ແລະ ການຢຸດຕິດັ່ງກ່າວພຽງມີຜົນສັກສິດ ເມື່ອສານຍົກອອກຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບເວລາດຳເນີນອາຍຸການຂອງທ່ານ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະວິດ ວົງສຸວອນ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸມຄອງບັນດາບັນຫາຂອງລັດປີ 2020 ແລະ ຄຳສັ່ງຕິດພ້ອມ. ທ່ານນາງ ຕິປານານ ຊີຣີຈານາ ກໍ່ປະຕິເສດຂ່າວລືຕໍ່ເລື່ອງ ຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະວິດ ວົງສຸວອນ ປະຕິຮູບລັດຖະບານ ຫຼື ຍົກເລີກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຍ້ອນນັ້ນແມ່ນສິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ ດົ່ງທາບຮ່ວມມືເລິດເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບແຂວງ ຈຳປາສັກ

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ດ້ວຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ດົ່ງທາບ ຈະສືບຕໍ່ບຸລິມະສິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງແຂວງ ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່...
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