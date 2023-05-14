ຂ່າວສານ
ໄຂເທດສະການວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2023
ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີໄຂ, ທ່ານ Thierry Vergon, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະທານ EUNIC ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເທດສະການວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ ປີ 2023 ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 13 ປະເທດມາຈາກ ເອີຣົບ. ໃນເຫດການນີ້ ກໍຈະຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແນະນຳປຶ້ມ, ອ່ານປຶ້ມ, ການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ, ວັນບຸນປຶ້ມອ່ານ…
ກ່ອນມື້ໄຂເທດສະການດັ່ງກ່າວ, ມີການເສັງ “ປະດິດແຕ່ງຜົນງານກ່ຽວກັບບັນດາຕົວລະຄອນເອີຣົບ” ແລະ ການເສັງ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີເອີຣົບ” ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກມັກວັນນະຄະດີ ແລະ ແຕ້ມຮູບ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ມະຫາຊົນມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນກັບນັກປະພັນ, ນັກຂຽນ, ນາຍແປພາສາ, ບັນນາທິການຂອງໂຮງພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍຫຼາຍຄົນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.
ນັບແຕ່ປີ 2011, ເທດສະການວັນນະຄະດີເອີຣົບ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳປະຈຳປີຂອງ EUNIC ແລະ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດເອີຣົບ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາຈຸດວັດນະທະທຳທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງ ເອີຣົບ ໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ຫວຽດນາມ. ເທດສະການວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ ປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ຮອດວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ຈຶ່ງອັດລົງ.