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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ເທດ​ສະ​ການ​ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ ເອີ​ຣົບ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຂດອະນຸສອນ ຫຼີຖາຍໂຕ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມບັນດາສະຖາບັນວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ (EUNIC) ແລະ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂເທດສະການວັນນະຄະດີເອີຣົບ ປີ 2023 ຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີໄຂ, ທ່ານ Thierry Vergon, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະທານ EUNIC ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເທດສະການວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ ປີ 2023 ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 13 ປະເທດມາຈາກ ເອີຣົບ. ໃນເຫດການນີ້ ກໍຈະຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແນະນຳປຶ້ມ, ອ່ານປຶ້ມ, ການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ, ວັນບຸນປຶ້ມອ່ານ…

ທ່ານ Thierry Vergon, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະທານ EUNIC ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່ອນມື້ໄຂເທດສະການດັ່ງກ່າວ, ມີການເສັງ “ປະດິດແຕ່ງຜົນງານກ່ຽວກັບບັນດາຕົວລະຄອນເອີຣົບ” ແລະ ການເສັງ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີເອີຣົບ” ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກມັກວັນນະຄະດີ ແລະ ແຕ້ມຮູບ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ມະຫາຊົນມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນກັບນັກປະພັນ, ນັກຂຽນ, ນາຍແປພາສາ, ບັນນາທິການຂອງໂຮງພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍຫຼາຍຄົນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

ນັບແຕ່ປີ 2011, ເທດສະການວັນນະຄະດີເອີຣົບ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳປະຈຳປີຂອງ EUNIC ແລະ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດເອີຣົບ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາຈຸດວັດນະທະທຳທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງ ເອີຣົບ ໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ຫວຽດນາມ. ເທດສະການວັນນະຄະດີ ເອີຣົບ ປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ຮອດວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ “ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi” ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ນັບແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ ຂອງທຸກໆອາທິດ, ຮ້ານເຂົ້າ 2.000 ດົ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮອຍຍິ້ມ Shinbi” ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສຳລັບພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງນັບຮ້ອຍຄົນທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ K ເຕິນຈຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາກ່ອງເຂົ້າຮ້ອນໆ, ມີສານອາຫານຄົບ ພ້ອມກັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງຈິງໃຈ , ສະໜິດສະໜົມຄືກັບຍາດພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຄົນ.
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