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ຂ່າວສານ

ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກແນະນຳເຖິງປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານ ຕ້າກວາງດົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະ ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ສັບປະດາໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ແລະ ແຂວງ Banteay Meanchey.

ທີ່ສັບປະດານີ້, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກແນະນຳເຖິງປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ຮ້ອງລຳທຳເພງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີຮູບແບບສິລະປະຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກ UNESCO ວ່າແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຕ້າກວາງດົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ປີ 2024 ສືບຕໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນ “ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມີດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ” ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ທາງດ້ານກະຊວງ, ແຕ່ລະເດືອນຈະມີແຜນການໄປກວດກາຕົວຈິງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດແຄ້ມທະເລ
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