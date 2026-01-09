Báo Ảnh Việt Nam

ແນະນຳ 145 ທ່ານຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດຊຸດທີ 16

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ເປັນເອກະພາບແນະນຳ ບຸກຄະລາກອນ 145 ທ່ານຮັບສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດຊຸດທີ 16 ຢູູ່ສູນກາງ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນເລື່ອງແນະນຳບຸກຄະລາກອນຮັບສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດຊຸດທີ 16 ຢູູ່ສູນກາງ.

        ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ເປັນເອກະພາບແນະນຳ ບຸກຄະລາກອນ 145 ທ່ານຮັບສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດຊຸດທີ 16 ຢູູ່ສູນກາງ, ລວມມີທັງບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບການແນະນຳຄືນໃໝ່ ແລະ ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ເພື່ອເປັນພື້ນຖານດຳເນີນກອງປະຊຸມຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການເຮັດລະບຽບການຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດຊຸດທີ 16 ຢູ່ສູນກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຕໍ່ອີກໜຶ່ງສະໄໝ (2026-2030).
