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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ຝູເຖາະ ຕ້ອນຮັບແຂກ ເກືອບ 6,5 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນໂອກາດຈັດງານບຸນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກປະມານ 6,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2025.
  ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກປະມານ 6,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ  

ໂອ​ກາດ​ຈັດ​ງານ​ບຸນ​ໄ​ຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ ຮຸ່ງ - ງານ​ບຸນ​ວິ​ຫານ ຮຸ່ງ 2026, ແຂວງ ຝູ​ເຖາະ ຮັບ​ຮູ​້​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ​ຫຼາຍ​ພໍ​ສົມ​ຄວນເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ສືບ​ຕໍ່​ຢືນ​ຢັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ຈຸ​ດ​ນັດ​ພົບ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບການທ່ອງທ່ຽວວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖ​ື, ແຫ່ງ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຄຸນ​ຄ່າ​ກົກ​ເຄົ້​າ​ເຫງົ້າ​ກໍຂອງ​ຊາດ. ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ງານ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ ຮຸ່ງ ແລະ ສັບ​ປະ​ດາ​ວັ​ດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ດິນ​ແດນ​ບັນ​ພະ​ບູລຸດ 2026 ໄດ້​ຈັດ​ຫຼາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ, ສີສັນສະເພາະ, ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຢ່າງ​ກ້​ວາງ​ຂວາງ, ຈາກ​ເຂດ​ປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ວິ​ຫານ ຮຸ່ງ ໄປເຖິງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ເວນ, ຄື: ຕາ​ແສງ ຫວຽດ​ຈີ, ເວິນ​ຝູ, ນົງ​ຈາງ, ແທັງ​ມຽວ… ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ປະ​ມານ 6,5 ລ້າ​ນ​ເທື່ອ​ຄົນ, ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ 12% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປ​ີ 2025.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້​ນ, ທາງ​ແຂວງ ກໍ່​ຜັ​ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ການ​ທ່ງອ​ທ່ຽວ​ປີ 2026 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຝູ​ເຖາະ - ມາ​ເພື່ອ​ມັກ​ຮັກ”, “ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຝູ​ເຖາະ - ກາ​ນ​ປະ​ພຶດຕົວຈິງ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ”, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນ

ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນ

ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວ່າ ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແມ່ນກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
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