ຂ່າວສານ
ແຂວງ ກວາງຈິ້ ຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ກວາງຈິ້
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກຸມພາ, ທ່ານ Orlando Nicolas Hernandez Guillen, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຸຍບາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ກວາງຈິ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ້ (ເດືອນ ກັນຍາ 1973 - ກັນຍາ 2023). ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຮ່ວາງນາມ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈິ້, ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາຄວາມຊົງຈຳຮູບພາບກ່ຽວກັບຜູ້ນຳ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມ ກວາງຈິ້ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ. ພິເສດ, ຍາມໃດ ກຸຍບາ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍແຂວງ ກວາງຈິ້ ໃນວິວັດການສ້າງສາປະເທດຊາດຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ. ແຂວງ ກວາງຈິ້ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ກຸຍບາ ມາລົງທຶນໃນບັນດາລົງເຂດຄື: ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ.
ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ເຫດການຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈິ້ ໄດ້ສ້າງລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ຈັດງານຊຸມນຸມມິດຕິງລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ຫວຽດນາມ -ກຸຍບາ; ການໂອ້ລົມສົນທະນາ 62 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ແລະ ເຫດການ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ້; ຢ້ຽມຢາມບັນດາຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ທີ່ຜູ້ນຳ Fidel Castro ເຄີຍມາໃນປີ 1973…