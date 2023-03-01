Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂວງ ກວາງຈິ້ ຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ກວາງຈິ້

ບັນດາຄວາມຊົງຈຳຮູບພາບກ່ຽວກັບຜູ້ນຳ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມ ກວາງຈິ້ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ.
ກວາງຈິ້ ຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມ (ພາບ: trungtamquanlyditichvabaotangquangtri.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກຸມພາ, ທ່ານ Orlando Nicolas Hernandez Guillen, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຸຍບາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ກວາງຈິ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ້ (ເດືອນ ກັນຍາ 1973 - ກັນຍາ 2023). ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຮ່ວາງນາມ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈິ້, ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາຄວາມຊົງຈຳຮູບພາບກ່ຽວກັບຜູ້ນຳ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມ ກວາງຈິ້ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ. ພິເສດ, ຍາມໃດ ກຸຍບາ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍແຂວງ ກວາງຈິ້ ໃນວິວັດການສ້າງສາປະເທດຊາດຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ. ແຂວງ ກວາງຈິ້ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ກຸຍບາ ມາລົງທຶນໃນບັນດາລົງເຂດຄື: ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ.

ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ເຫດການຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈິ້ ໄດ້ສ້າງລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ຈັດງານຊຸມນຸມມິດຕິງລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ຫວຽດນາມ -ກຸຍບາ; ການໂອ້ລົມສົນທະນາ 62 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ແລະ ເຫດການ 50 ປີທີ່ຜູ້ນຳ ກຸຍບາ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ້; ຢ້ຽມຢາມບັນດາຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ທີ່ຜູ້ນຳ Fidel Castro ເຄີຍມາໃນປີ 1973…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕວກກີ ສືບຕໍ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ: ມີ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

ຕວກກີ ສືບຕໍ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ: ມີ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top