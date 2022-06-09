ຂ່າວສານ
ແຂກຕ່າງປະເທດເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ
ເຖິງວ່າຍັງຕໍ່າກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຫັດການແຜລະບາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີຕໍ່ກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ເດືອນ ທີ່ຫວຽດນາມປະກາດເປີດກວ້າງການທ່ອງທ່ຽວ, ພິເສດ ແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມ 31ທີ່ຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມແມ່ນໃຈກາງດຶງດູດ ບັນດາຄະນະນັກກິລາກອງເຊຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກິລາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມ, ແຂ່ງຂັນ ແລະ ທ່ຽວຊົມທັດສະນິຍະພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນດາຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນທົ່ວໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໃນນັ້ນ ບັນດາຕະຫຼາດມີລະດັບເພື່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນພາກພື້ນ ອາເມລິກາ, ບັນລຸ 49, 675 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,9 ເທົ່າ. ຕໍ່ມາແມ່ນເອີ່ຣົບ, ຂົງເຂດ ອາຊີ…
ຕາມການລາຍງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເວທີ່ປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ(World Economic Fo), ດັດຊະນີຄວາມສາມາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປີ 2021 ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 52, ເລື່ອນຂຶ້ນ 8 ຂັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019, ນອນນູ່ໃນ 3 ປະເທດມີລະດັບປົວແປງດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ.