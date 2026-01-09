Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ແກ້ໄຂ “ບັດເຫຼືອງ” IUU: ກວາງນິງ ສ້າງຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີບການປະມົງໃຫ້ທັນສະໄໝ

ໄລ່ຮອດຕົ້ນປີ 2026, ກວາງນິງ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນອາຊີບການປະມົງຢ່າງໂປ່ງໃສ. ປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີເຮືອ, ກຳປັ່ນຫາປາຍາວ 6 ແມັດຂຶ້ນໄປ 4.116 ລຳ ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ອັບເດດຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບ Vnfishbase 100% ແລ້ວ.
(ພາບປະກອບ)

ໂດຍກຳນົດເລື່ອງແກ້ໄຂ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ, ແຂວງ ກວາງນິງ ພວມສຸມກຳລັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ.

        ໄລ່ຮອດຕົ້ນປີ 2026, ກວາງນິງ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນອາຊີບການປະມົງຢ່າງໂປ່ງໃສ. ປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີເຮືອ, ກຳປັ່ນຫາປາຍາວ 6 ແມັດຂຶ້ນໄປ 4.116 ລຳ ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ອັບເດດຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບ Vnfishbase 100% ແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນເລື່ອງເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອ, ກຳປັ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເຂົ້າລະບົບ VneID ໄດ້ 100%, ຊ່ວຍໃຫ້ເລື່ອງຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຄຸ້ມຄອບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາວປະມົງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ.

        ໃນອາທິດທຳອິດຂອງປີ 2026, ກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ກວດກາສິນທະເລກວ່າ 446 ໂຕນ ຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ, ຮັບປະກັນວ່າ ສິນທະເລແຕ່ລະກີໂລກຣາມທີ່ຫາໄດ້ນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີ “ປະຫວັດຕົ້ນກຳເນີດ” ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຕໍ່ອີກໜຶ່ງສະໄໝ (2026-2030).
