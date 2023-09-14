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ຂ່າວສານ

ເຫດຮ້ອງຟ້ອງສາກົນຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ

ປະຈຸບັນ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດອາກາດຮ້າຍແຮງເພີ່ມຂຶ້ນທັງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ
  ສະພາບດິນຟ້າອາກາດອາກາດຮ້າຍແຮງເພີ່ມຂຶ້ນອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ (ພາບ: PINA)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດດຳເນີນກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະໝຸດ, ແຕ່ວັນທີ 11-14 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນາດີ, ໝູ່ເກາະ ຟີຈີ, ການນຳບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ ທີ່ຖືຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກວິກິດການຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ນຳໜ້າໂດຍບັນດາປະເທດເກາະຄື: Bahamas, Tuvalu, Vanuatu, Antiha ແລະ Barbuda, ໄດ້ເຫັນດີຈະຍື່ນໃບຟ້ອງຕໍ່ບັນດາປະເທດມີປະລິມານປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອອກສູງ ຕໍ່ສານສາກົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຢູ່ນະຄອນ Hamburg, ເຢຍລະມັນ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາປະເທດເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດຕໍ່ທະເລ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນເຫດຮ້ອງຟ້ອງສາກົນຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ.

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດອາກາດຮ້າຍແຮງເພີ່ມຂຶ້ນທັງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບັນດາປະເທດເກາະນ້ອຍ. ເຫດຮ້ອງຟ້ອງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ແລະ ສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳແຖວໜ້າໂລກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ປາຣີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
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