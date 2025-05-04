Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ ຢູ່ໂຮງຮຽນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານການນຳຊາວໜຸ່ມສາກົນ Antonio Jose de Sucre, ນະຄອນຫຼວງ Caracas ຂອງເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເວເນຊູເອລາ ຫວູຈູງໝີ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເວເລຊູເອລາ Tatiana Pugh ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຊີ້ນຳນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສ, ຖືກຕ້ອງຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວຄິດ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນປັດໄຈແຖວໜ້າຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ໄດ້ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເວເນຊູເອລາ ຫວູຈູງໝີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຫຼັງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ ແລະ ເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ ກໍໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງ ພາບຖ່າຍ “ຫວຽດນາມ, ປະເທດຊາດ, ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຜົນງານພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ບ່ອນປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ, ໂຮມເຂົ້າເປັນອັນດຽວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ບ່ອນປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ, ໂຮມເຂົ້າເປັນອັນດຽວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການ, ຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 11 ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII, ບັນດາບົດສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top