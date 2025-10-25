Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເວ​ີ​​ທີປາ​ໄສ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ຟ​ຼິກ​ກາ​ໃຕ້: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອັນ​ສອ​ບ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ມີທ່າແຮງໃນບັນດາຂົງເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຄອບຟິວເຕີ, ເກີບໜັງ, ເຄື່ອງຕັດຫຍີບ…
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Cyril Ramaphosa ປະທານາທິບໍດີ ສ. ອາຟຼິກກາໃຕ້ ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ອາຟຼິກກາໃຕ້.

  ທີ່ເວທີປາໄສ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ມີໂອກາດພົບປະໂດຍກົງ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.

  ທີ່ເວທີປາໄສ,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ  ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ມີທ່າແຮງໃນບັນດາຂົງເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຄອບຟິວເຕີ, ເກີບໜັງ, ເຄື່ອງຕັດຫຍີບ…ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດຈົ່ງນຳໜ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ພິ​ທີ​ເປີດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ສັນ​ຍານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ, ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ສັນ​ຍານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ, ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ

ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ເນັ້ນໜັກວ່າ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ເລືື່ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການລົງນາມນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ຟົດຟື້ນ ໃນເສັ້ນທາງ 47 ປີແຫ່ງວັນຮ່ວມມືກັບ ສປຊ.
