ຂ່າວສານ
ເວີທີປາໄສ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ອາຟຼິກກາໃຕ້: ຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນສອບທຳໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Cyril Ramaphosa ປະທານາທິບໍດີ ສ. ອາຟຼິກກາໃຕ້ ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ອາຟຼິກກາໃຕ້.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ມີໂອກາດພົບປະໂດຍກົງ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ມີທ່າແຮງໃນບັນດາຂົງເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຄອບຟິວເຕີ, ເກີບໜັງ, ເຄື່ອງຕັດຫຍີບ…ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດຈົ່ງນຳໜ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.