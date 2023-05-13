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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ 2023 ສຸມ​ໃສ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ເວທີປາໄສປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການການເງິນສາກົນ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ HEF 2023

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເວທີປາໄສເສດຖະກິດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 4 (HEF 2023) ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 17 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສາກົນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍນະຄອນຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ. ເວທີປາໄສປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການການເງິນສາກົນ ຄື: ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IFC), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF), ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ ມາຈາກ 21 ປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການທຸຕານຸທູດ, ສະຖານກົງສູນ, ວິສາຫະກິດ, ນັກຊ່ຽວຊານທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ເລເຈື່ອງຢຸຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ທາງນະຄອນກຳນົດວ່ານີ້ແມ່ນເວທີປາໄສສາກົນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງນັ້ນໄດ້ມີການກະກຽມແບບທາງໄກໂດຍໄວ. ໃນນັ້ນ, ທາງນະຄອນຈະເຊື້ອເຊີນວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງ, ຄະນະແຂກສາກົນມາແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ມຸ່ງໄປເຖິງການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ວາ 60% ​​ບໍ​ລິ​ສັດ ຍີ່​ປຸ່ນ ມີ​ແຜນ​ການ​ເປີ​ດກວ້າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 2 ປີ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ກ່ວາ 60% ​​ບໍ​ລິ​ສັດ ຍີ່​ປຸ່ນ ມີ​ແຜນ​ການ​ເປີ​ດກວ້າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 2 ປີ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຕາມການສະຖິຕິຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນມີບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ກ່ວາ 2000 ແຫ່ງພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ, ໃນນັ້ນມີເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການຜະລິດ.
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