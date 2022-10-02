ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສຊາວໜຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ 2022
ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ຊາວໜຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີນີ້,ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 550 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກລົງທຶນ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີບັນດາໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊາວໜຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດພ້ອມກັບ ປະເທດຊາດຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ” ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນລະອຽດ, ເວທີປາໄສຊາວໜຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ 2022 ປາດຖະໜາຢາກມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຊຸກຍູ້ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ -19.
ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ຕຸລາ, ໄດ້ດຳເນີນ 2 ເວທີປາໄສດ້ວຍເນື້ອໃນ “ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍສພິເສດະເພາະ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ປະດິດສ້າງ ແລະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຫວຽດນາມ” ແລະ “ພັດທະນາລະບົບນິເວດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການໃໝ່”.