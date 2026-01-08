ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ປຸກລຸກຄວາມມຸ່ງຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ດ້ວຍພູມປັນຍາ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ມະຕິ 2 ສະບັບເພື່ອຍືນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງຊຸດທີ XIV (ມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາປະເທດຊາດ ອີງຕາມວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການເຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຍຸດທະສາດເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກຕິດພັນກັບການກຳນົດສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່). ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:-
ຕ້ອງຕິດແທດ ແລະ ຫັນບັນດາທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບບັນດາເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກໃນຮ່າງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ. ກຳນົດເນື້ອໃນຂອງ 2 ມະຕິສະບັບນີ້ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ໃນທັນທີ. ຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີລັກສະນະກະທຳສູງ, ຕິດພັນກັບວິແຜນການ, ບາດກ້າວ, ແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດ. ມະຕິເພື່ອມີການກະທຳ, ມີລັກສະນະຮຽກໂຮມ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນທົ່ວພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນສັງຄົມ ແລະ ປຸກລຸກຄວາມມຸ່ງຫວັງອຸທິດສ່ວນ, ແງ່ຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດດ້ວຍພູມປັນຍາ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.